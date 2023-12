Inaugurati nel fine settimana due grandi presepi, a Tolentino. Il primo è stato realizzato alla Galleria Europa ed è intitolato “La natività come simbolo di amore e di pace”.

Il presepe è stato realizzato da Giancarlo Cegna e Ilio Scarpacci con la collaborazione di Andrea Merlini, Alessio D’Aniello, Alessandro Nardi e Fabio Montemarani. L’ambientazione, in perfetto stile napoletano fa un richiamo anche a Tolentino con la riproposizione in una finestra della torre degli orologi.

Il secondo è stato allestito all’interno dell’androne di palazzo Sangallo ed è stato realizzato da Alberto Taborro e Sandro Brillarelli con la collaborazione di Alessandro Nardi. Il presepe è arricchito da diversi effetti tra cui le fasi del giorno e della notte e con il fiume e le luci che illuminano l’ambiente durante la notte. Il presepe consentirà anche di raccogliere fondi che potranno essere devoluti in beneficenza alla casa famiglia papa Giovanni XXIII.

Sempre in vista del Natale, a Tolentino al cimitero comunale, è stato allestito un albero nella casetta del custode. C’è da abbellirlo. E l’invito ai tolentinati è di farlo con proprie decorazioni in ricordo dei loro defunti. Un piccolo gesto che consente di ricordarli e che abbellisce l’ingresso del Cimitero. L’idea nasce dall’ufficio cimiteriale del Comune, viene proposta per il terzo anno.