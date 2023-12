Martedì 19 dicembre, alle 17,30, nell’ambito delle iniziative natalizie andrà in scena a Pieve Torina, nella sala Rubner, uno spettacolo teatrale ad ingresso libero dedicato a Gianni Rodari.

«Abbiamo accolto l’idea dello Stabile Teatro A e della sua regista Allì Caracciolo per dare voce ad un dialogo tra nonni e nipoti ispirato alle favole di Gianni Rodari, scrittore cui ci lega, con il premio Fabulando, un sentimento speciale – sottolinea il sindaco, Alessandro Gentilucci – Questo lavoro prosegue l’impegno che già da tempo stiamo portando avanti, come amministrazione, sul fronte intergenerazionale, per rafforzare e rendere vivo lo scambio di esperienze e memoria che deve necessariamente esserci tra anziani e giovani. Quale migliore occasione del Natale e dei temi cari a Rodari?».

Lo spettacolo, dal titolo “Creh, screh, schererek. Il favoloso mondo di Gianni Erre” vedrà in scena i nonni Orsola Baldoni, Tonino Forti, Gioconda Scriboni e i nipoti Marius Danca, Greta Pagnanelli, Riccardo Sposetti Rossomando, Cesare Zamparini. A Maria Novella Gobbi è stato affidato un ruolo particolare, quello de “La Dedica”.

Al termine, scambio di auguri e panettone e torrone per tutti i convenuti.