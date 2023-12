Roberto Canullo, docente di Ecologia vegetale e botanica applicata, è il nuovo direttore della Scuola di bioscienze e medicina veterinaria dell’Università di Camerino per i prossimi quattro anni. Direttore vicario sarà Matteo Cerquetella, professore associato in clinica medica veterinaria.

«E’ per me un grande onore – ha affermato Canullo – essere stato scelto per guidare la scuola. Sarà mia intenzione, nel corso del mandato, proseguire lungo la strada tracciata dai quattro “pillars” di sviluppo che caratterizzano la nostra scuola e che sono sostenibilità ambientale, salute umana, salute animale e nutrizione, tematiche sulle quali tra l’altro sono stati già ottenuti importanti risultati. Contribuiremo agli obiettivi strategici dell’ateneo nelle sue missioni, partendo dalla ricerca e dalla didattica, perseguendo il consolidamento di quanto raggiunto ed una più marcata qualificazione della Scuola, attraverso una crescente condivisione di buone pratiche, obiettivi ed azioni».