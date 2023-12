Il cocktail Honey Moon, ideato da Rebecca Procaccini e Giacomo Casturà studenti dell’Istituto alberghiero “Ezio Tarantelli” di Sant’Elpidio a Mare, è stato decretato vincitore dalla giuria del Cocktail Contest che si è svolto il 10 dicembre a Montelupone nell’ambito dell’iniziativa Mielemente.

Frutto della sinergia tra il Comune di Montelupone, Apimarche e la distilleria Varnelli, il Cocktail Contest è stato accolto come preziosa opportunità formativa anche dagli Istituti Alberghieri di Ascoli Piceno, Cingoli e San Benedetto del Tronto.

Nella splendida cornice del Teatro “Nicola deli Angeli”, con la brillante conduzione a cura di Fabio Bacchi, le quattro coppie di studenti hanno catturato l’attenzione del pubblico con il loro talento e la loro simpatia, offrendo prova tangibile di solide competenze tecniche applicate alla preparazione dei cocktail e di sorprendenti capacità oratorie nel presentare le ricette.

L’alto livello complessivo delle preparazioni e la qualità dell’approccio dimostrato dagli studenti, sotto lo sguardo attento dei docenti e dei quattro professionisti tutor, ha portato Fabio Bacchi a prefigurare un futuro di successi per il bartending nelle Marche.

«Raggiunto con soddisfazione di tutti – scrivono gli organizzatori – il duplice obiettivo di contribuire alla formazione di aspiranti bartender e di proporre ad un pubblico di non esperti uno spettacolo che potesse essere anche informativo, riguardo all’uso del miele come ingrediente cocktail e sulla mixology in generale. Attestato di partecipazione ed omaggi Varnelli e del Comune di Montelupone per tutti gli studenti, trofeo con Boston shaker & strainer per i vincitori che avranno anche l’orgoglio di condividere con i compagni del proprio Istituto l’incontro offerto dalla Distilleria Varnelli con un bartender di livello internazionale da cui trarre ulteriore ispirazione».