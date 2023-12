Macerata celebra i duecento anni dello Sferisterio. Venerdì 15 dicembre alle 17, nella sala Cesanelli una manifestazione a 200 anni della inaugurazione dell’arena. L’evento sarà presentato da Pierluigi Pianesi, presidente dell’associazione culturale “Le Casette”, da Walfrido Cicconi, presidente della società civile “Eredi cento consorti” e da Lucia Rosa, presidente dell’associazione “Amici dello Sferisterio”.

Ci saranno poi gli interventi di Romano Ruffini sul tema “Quindici colpi di cannone per inaugurare lo Sferisterio”, di Massimo Lanzavecchia che presenterà il libro “Lo Sferisterio di Aleandri – Mirabilia a Macerata” e del sindaco di Macerata Sandro Parcaroli che si soffermerà su “Considerazioni, propositi e progetti”.

L’associazione culturale “Le Casette”, la società civile “Eredi 100 consorti” e gli “Amici dello Sferisterio”, organizzatrici dell’evento, invitano caldamente tutta la cittadinanza maceratese a partecipare alla celebrazione dei primi due secoli di vita dell’arena Sferisterio.

In occasione dell’iniziativa dalle 15 alle 19 l’archivio di Stato di Macerata proporrà una mostra documentaria con documenti provenienti dal fondo archivistico dello Sferisterio. L’ingresso è gratuito e non necessita la prenotazione.