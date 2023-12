Il Papa accende l’albero, alla cerimonia gli amministratori di Matelica. Un invito speciale che nasce dalla provenienza dell’albero prescelto per piazza San Pietro. Quest’anno per illuminare il Natale è stato acceso un abete proveniente da Macra, città piemontese che ha per sindaco Valerio Carsetti.

Il primo cittadino è originario di Matelica e per questo alla cerimonia di accensione dell’albero sono stati invitati anche gli amministratori di Matelica. Erano presenti il sindaco Massimo Baldini, il vicesindaco Denis Cingolani e gli assessori Maria Boccaccini e Graziano Falzetti. Oltre a loro anche una folta delegazione di fedeli matelicesi. Al Papa è stato consegnato un dono da parte della città. Durante la consegna è stato ricordato al pontefice che Matelica è la città di Mattei: «Ah, Enrico Mattei, certo» ha risposto Papa Francesco «Un’emozione unica impossibile da dimenticare – hanno raccontato gli amministratori matelicesi – il Papa è stato molto disponibile nei nostri confronti e ci ha regalato dei momenti emozionanti. Ringraziamo il sindaco Carsetti per averci di fatto fornito l’occasione di conoscere da vicino il Pontefice».