di Laura Boccanera

I Momix sono tornati. L’amatissima compagnia di ballerini illusionisti diretta da Moses Pendleton è arrivata a Civitanova. Due serate, una sold out.

Del resto il ritorno è di quelli destinati a far discutere: il nuovo e atteso spettacolo è stato inserito nel format “Bentornato teatro Rossini”, il contenitore che festeggia la riapertura del Rossini al termine dei lavori di rimozione dell’amianto dal tetto e di efficientamento energetico. Dopo il sold out tutto da ballare di Dardust, i Momix hanno confermato le grandi aspettative, riempiendo anche ieri sera la platea con un pubblico che ha applaudito con passione le sorprendenti coreografie.

Dopo anni che hanno allontanato la compagnia dal suo pubblico, i Momix sono tornati con quella voglia di leggerezza, poesia e spensieratezza che è peculiarità del gruppo diretto da Pendleton. Nei 90 minuti di show sono condensati i classici che hanno segnato la storia della compagnia: Momix Classics, Passion, Baseball, Opus Cactus, Sunflower, Moon, fino alla serie Bothanica e Alchemy. Ne nasce un distillato del Momix pensiero che è fatto di quel mix che unisce il movimento perfetto, chirurgico, del corpo ai giochi di illusioni ottiche, proiezioni, luce, musica, abiti, costumi, scenografie, teli impalpabili come petali.

Uno spettacolo a 360 gradi in grado di regalare poesia ed emozioni, ma anche divertire con trovate d’effetto, mai banali. Per chi non li ha mai visti una sintesi incredibile di 43 anni di rivoluzione nella danza, con le sfide alla gravità e le acrobazie dei suoi ballerini atleti, per chi li conosce già, una conferma e un tributo alla genialità, con la conclusione dedicata all’ironia con la parodia di un balletto classico con tanto di danzatori fantocci.