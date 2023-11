Continua la campagna di ascolto di Mario Morgoni a supporto della sua candidatura a sindaco. L’ex deputato Pd, affiancato dai responsabili delle liste che sostengono Alessandra Perticarà, Richard Dernowski e Stefano Dall’Aglio, ha incontrato i cittadini alla Terrazza di Porto Potenza.

«La riunione ha visto svilupparsi un dialogo vivace e costruttivo con i cittadini del quartiere sulla necessità di un progetto amministrativo che rivolga un impegno straordinario alle questioni sociali: povertà, disagio, solitudine e devianze, e rilanci nella sanità servizi pubblici che da 10 anni sono stati depauperati e compromessi a tutto vantaggio di soggetti privati – dice Morgoni – abbiamo affrontato anche il tema della viabilità, dove serve una svolta rispetto a scelte che privilegiano l’uso delle auto e alimentano cattive abitudini. È stata sottolineata, in questo senso, anche la necessità di introdurre un senso unico in via Rossini prima dell’incrocio con via Toscanini, dove si creano situazioni di pericolo per la circolazione e disagi per i residenti».

Dai cittadini è arrivata anche la sollecitazione ad attivare «meccanismi di partecipazione e di coinvolgimento dei cittadini nelle scelte amministrative, perché in questi anni il cittadino è stato relegato al ruolo di spettatore passivo e insignificante – finisce il candidato sindaco del centrosinistra – da ultimo, ma non per importanza, è stata segnalata la necessità di una svolta nel rapporto con gli uffici e gli amministratori all’ insegna della trasparenza e della disponibilità; e una svolta anche nel costume degli amministratori a cui si richiede di rappresentare, tutelare e riconoscere i cittadini a prescindere dalle proprie opinioni politiche o dai propri giudizi sull’attività della giunta».