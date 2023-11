Buone pratiche agricole, le misure di salvaguardia del patrimonio rurale e di contrasto del rischio idrogeologico. E’ stato programmato per domani alle 18,30 a Treia un incontro informativo e di confronto aperto a tutta la cittadinanza e non solo, nell’aula multimediale in via Cavour 29, per l’illustrazione del regolamento di polizia rurale e del regime di condizionalità «affinché – spiega l’amministrazione comunale – gli impegni prescritti per il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente possano essere acquisiti come un’opportunità di sviluppo e di ottimizzazione delle pratiche agricole e di salvaguardia del patrimonio rurale. La partecipazione all’incontro può rappresentare occasione per un confronto sinergico e costruttivo per porre in evidenzia eventuali criticità del sistema idraulico di servizio della rete viaria comunale, con ottimizzazione dei compiti di gestione corrente delle infrastrutture stradali e delle loro pertinenze e assicurare la complementarietà delle azioni pubbliche e private sul territorio».

«Il territorio marchigiano per conformazione geomorfologica – continua l’amministrazione – è caratterizzato da un dissesto idrogeologico diffuso e capillare, fortemente condizionato anche dall’azione dell’uomo e da pratiche agricole non conformi alle prescrizioni dettate per la salvaguardia del territorio rurale. Il cambiamento climatico che stiamo vivendo determina una maggiore frequenza di episodi di criticità idrogeologica, causando spesso ingenti danni ai beni privati ed al patrimonio pubblico, tali da imporre una politica di previsione e prevenzione non più incentrata sulla riparazione dei danni e sull’erogazione di provvidenze, ma sull’individuazione delle condizioni di rischio e sull’adozione di interventi preventivi di contenimento. Il rispetto dell’ambiente rurale e le politiche di tutela del territorio passano anche attraverso l’attuazione di comportamenti di buona pratica agricola nella conduzione dei fondi rurali e delle attività agro-pastorali, con azioni dirette allo sviluppo ed alla salvaguardia del settore forestale, delle aree boschive, delle alberature e dei bacini idrici. Inoltre, l’osservanza delle prescrizioni contenute nel regolamento di polizia rurale è strumento di tutela del territorio, ed è necessario coniugarlo all’esercizio dell’attività agricola e alla salvaguardia dell’ambiente e degli ecosistemi, in sintonia con i princìpi dello sviluppo sostenibile e della tradizione agraria».

«Il miglioramento stradale delle reti viarie minori, attuato da questa amministrazione – aggiunge il sindaco franco Capponi – si pone come misura incentivante dello sviluppo rurale, ma impone anche la previsione di misure di compensazione del rischio idrogeologico più stringenti, impedendo che, le arature e le coltivazioni dei fondi rurali, posti a confine della rete viaria, non avvenga a ridosso del piano viabile, esigenza che ha imposto la revisione del dimensionamento delle fasce di rispetto stradale di cui all’art .37 del regolamento di polizia rurale (approvato con deliberazione di consiglio comunale n .36 del 30 ottobre 2019 e modificato con delibera di consiglio comunale n. 62 del 30 dicembre 2021). Come ben sappiamo, già nel corso dei mesi estivi, la rete viaria rurale è stata interessata da intensi quanto improvvisi episodi temporaleschi in grado di riversare in aree circoscritte ed in un brevissimo lasso di tempo volumi di acqua che di norma, negli anni passati, sono stati distribuiti nel corso di mesi, con compromissione delle infrastrutture stradali e degli equilibri ambientali che incidono negativamente sulla viabilità comunale e sull’economia di zona, determinando un concreto pregiudizio all’incolumità delle persone».