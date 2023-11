Lo Stato incontra le pubbliche amministrazioni e a Civitanova è arrivato il ministro Paolo Zangrillo. Al teatro Cecchetti si è svolta la tappa del tour “Facciamo semplice l’Italia. PArola ai territori”, l’iniziativa del dipartimento funzione pubblica che si è svolto in tutta Italia. L’obiettivo del confronto sul territorio e coi comuni era quello di raccogliere le indicazioni e le proposte di amministrazioni, imprese e stakeholder attivi nei luoghi visitati e così costruire insieme interventi per rendere i servizi e l’azione amministrativa sempre più efficienti ed efficaci.

L’iniziativa, partita da Perugia ha toccato L’Aquila, Napoli, Trento, Roma. Civitanova ha ospitato oggi i lavori della tappa marchigiana, al teatro Cecchetti.

Per le istituzioni erano presenti il sindaco Fabrizio Ciarapica, il presidente della Provincia e sindaco di Macerata, Sandro Parcaroli, il presidente della regione Marche, Francesco Acquaroli.

«La Pubblica amministrazione è fondamentale nella gestione dei territori. Abbiamo il dovere di dotare questi enti di risorse e di competenze e lo dobbiamo fare condividendo obiettivi e strategie, non in una logica autoreferenziale» – ha esordito il Ministro Paolo Zangrillo – Questa iniziativa è stata pensata con il dipartimento della funzione pubblica per parlare di modernizzazione della pubbliche amministrazioni, di digitalizzazione e di semplificazioni. Una occasione di lavoro straordinaria che ci permette di raccogliere le indicazioni e le proposte di chi lavora a contatto con cittadini e imprese, i nostri utenti, e di costruire insieme servizi sempre più efficienti ed efficaci».

«La pubblica amministrazione non vuole più essere quella che troppe volte è stata identificata come una macchina lenta ed elefantiaca – ha evidenziato il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica – Avere una macchina amministrativa efficiente ed efficace significa infatti dare risposte ai bisogni dei cittadini e delle imprese e guadagnare in termini di competitività».

Il presidente della Provincia Sandro Parcaroli, ha voluto ricordare «il ruolo di presidio e vicinanza al territorio che gli enti provinciali continuano a svolgere, nonostante il depotenziamento subito con la riforma di assetto istituzionale di cui si auspica un superamento», sottolineando la peculiarità del nostro territorio, caratterizzato da piccoli comuni e da produzioni artigianali diffuse.

Per il governatore Francesco Acquaroli, «toccare un argomento complesso come quello della semplificazione, e farlo partendo dalle realtà locali, è un valore aggiunto per un territorio come il nostro, che ha la maggior parte dei comuni sotto i 5mila abitanti: comunità e borghi straordinari ma che devono affrontare le sfide amministrative con una macchina che molto spesso è sottodimensionata e risucchiata dalla gestione della quotidianità così come dell’emergenza, a partire da quella della ricostruzione post-sisma. Si tratta di un territorio con un’altissima vocazione manifatturiera, con un grande potenziale commerciale e turistico, bellissimo dal punto di vista paesaggistico ma ugualmente complesso dal punto di vista idrogeologico e di messa in sicurezza del territorio. Serve una filiera istituzionale strettissima di cui questa iniziativa è un esempio concreto».

Due i panel in programma, con interventi di dirigenti del dipartimento della funzione pubblica. Il primo panel è stato dedicato a “Una nuova pubblica amministrazione, le iniziative per lo sviluppo della capacità amministrativa delle amministrazioni territoriali”, e ha visto la partecipazione, tra gli altri, del direttore generale dell’università di Macerata, Mauro Giustozzi, di sindaci e amministratori del territorio.

Il secondo panel è stato dedicato a “Le semplificazioni amministrative e la digitalizzazione per il sistema delle imprese”, con la partecipazione, tra gli altri, della presidente nazionale del settore calzatura di Confartigianato, Moira Amaranti, di rappresentanti di imprese e associazioni di categoria della regione. Gli incontri sono stati moderati dal capo dipartimento della funzione pubblica, Marcello Fiori, insieme al presidente della camera di commercio delle Marche, Gino Sabatini.

(foto di Federico De Marco)