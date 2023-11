Riforma fiscale, il viceministro all’Economia Maurizio Leo a Civitanova ieri per partecipare al convegno “L’attuazione della delega fiscale: cosa cambia per i professionisti e le imprese”. All’incontro, organizzato dall’Ordine dei commercialisti di Macerata e Camerino, ha partecipato anche la sottosegretaria all0Economia e finanze, Lucia Albano.

E’ stata proprio lei, di fronte ai numerosi professionisti presenti, a spiegare che «La legge delega fiscale è una riforma che l’Italia aspettava da cinquant’anni. Il suo obiettivo è semplificare gli adempimenti fiscali e amministrativi, oltre a ridurre il carico fiscale, come abbiamo visto in legge di Bilancio. Questo è un territorio particolarmente fertile, che può recepire positivamente gli effetti questa rivoluzione copernicana nel rapporto tra fisco e contribuente per poter aumentare la produttività e favorire lo sviluppo». Ad introdurre il convegno, che si è svolto all’hotel Cosmopolitan, sono intervenuti il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, e il sindaco di Civitanova, Fabrizio Ciarapica.

(Foto di Federico De Marco)