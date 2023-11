Sold out doveva essere e sold out sarà il palasport di Borgo Nazario Sauro per l’incontro di domani sera con il filosofo Umberto Galimberti. Più di 800 persone hanno prenotato il loro posto per seguire l’appuntamento con il format “Nutrire il talento”, organizzato dall’Assessorato alla cultura del Comune di Matelica e dall’associazione Help Sos Salute e Famiglia Odv in collaborazione con Roberta Cesaroni e Agnese Testadiferro di “Medicina per me”.

Dopo il successo dell’appuntamento dello scorso 21 settembre al teatro Piermarini con il biologo molecolare e musicista Emiliano Toso, affiancato dalla psicologa Roberta Cesaroni, questa volta ci si sposta nel più capiente palazzetto dello sport con Galimberti, all’interno del format che rientra nel cartellone delle attività per le “Giornate Bigiarettiane”. Proprio per poter permettere un’ampia partecipazione, in controtendenza con la scelta fatta dal Comune di Macerata per l’analoga iniziativa (l’incontro con Galimberti di sabato scorso è rimasto “confinato” alla Filarmonica con soli 170 posti, finendo anche al centro di un’interrogazione consiliare firmata da Sabrina De Padova), si è deciso di spostare l’evento dal Piermarini al palazzetto. L’intervento di Galimberti prenderà spunto dal suo libro “L’ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani”. Aprirà e chiuderà la serata il noto violinista marchigiano Marco Santini con due performance musicali.

Al fine di garantire un corretto afflusso si consiglia agli utenti di usufruire dei parcheggi pubblici individuati nelle seguenti zone: viale Cesare Battisti, piazzale Gerani, viale Marconi e viale Tiratori. Il personale della Polizia Municipale e della Protezione Civile stazionerà all’esterno della struttura per fornire un’idonea informazione agli utenti. L’apertura del palazzetto per l’accesso allo spettacolo avverrà alle 20, per cui, vista la mole di partecipanti, si consiglia di arrivare in questo orario per garantire a tutti un ingresso in linea con l’inizio dello spettacolo (previsto per le 21). Non sarà possibile entrare senza prenotazione.