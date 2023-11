Diffondere libri per bambini e bambine in età prescolare nelle lingue più ampiamente parlate in Italia, riconoscendo e valorizzando le diverse lingue d’origine e le situazioni di bilinguismo. E’ questo l’obiettivo di “Mamma Lingua: Storie per Tutti, Nessuno Escluso” dell’Associazione italiana biblioteche che farà tappa anche a Recanati.

«Questa iniziativa – si legge in una nota – è dedicata alle famiglie con bambini dai 0 ai 6 anni, appartenenti alle più numerose comunità straniere del nostro paese, con l’obiettivo di promuovere la consapevolezza sull’importanza della lettura condivisa in famiglia nella lingua madre, della narrazione e della diversità linguistica. Questo approccio è fondamentale per favorire l’apprendimento dell’italiano, migliorare i percorsi educativi dei bambini e promuovere una migliore integrazione delle famiglie straniere nel tessuto sociale italiano».

L’assessora alle Culture del Comune di Recanati Rita Soccio ha dichiarato: «Mamma Lingua rappresenta un’opportunità unica per valorizzare le lingue e le culture delle famiglie straniere presenti in Italia. Questo progetto favorisce la conoscenza e la diffusione del patrimonio letterario e culturale destinato all’infanzia di ciascun paese, contribuendo in modo significativo all’integrazione e alla comprensione reciproca».

Per garantire una maggiore diffusione del progetto, è stato istituito un presidio per ogni territorio regionale, con operatori appositamente formati per trasmettere le finalità di Mamma Lingua. Inoltre, per sostenere ulteriormente le attività del progetto, sarà allestita una mostra itinerante denominata “Mamma lingua”, composta da circa 100 volumi selezionati dalla bibliografia del progetto, rappresentando il meglio della letteratura per bambini nelle lingue ufficiali del progetto. La mostra “Mamma Lingua” sarà aperta al pubblico nella biblioteca comunale “Bonacci, Brunamonti” di Recanati dal 20 al 25 novembre, durante gli orari di apertura della biblioteca. Inoltre, un incontro formativo online gratuito per volontari, genitori, educatori e biblioteche si terrà giovedì 23 novembre dalle 15 alle 16. Per ulteriori informazioni e iscrizioni, è possibile contattare la Biblioteca Comunale al numero di telefono 0719740021.