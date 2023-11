Il tempo di svestire i panni di questore di Bologna e di indossare quelli di prefetto di Macerata che Isabella Fusiello oggi al primo giorno di lavoro nel capoluogo) si è subito concentrata sulle sfide da affrontare. «Mi hanno già parlato di alcuni problemi – ha detto presentandosi alla stampa -, cercheremo una soluzione, non sempre i problemi si risolvono in tempi brevi ma con la collaborazione e l’impegno di tutti si possono rivolere. Il primo? Il problema forse un po’ più importante è l’Hotel House.

Sicuramente da quello che mi è stato rappresentato non è facile da dover risolvere, è chiaro che non è problema di uso della forza ma va affrontato sotto diversi aspetti e avremo tempo di farlo, l’importante è che ci sia il contributo di tutti». La nuova prefetta ammette di non conoscere Macerata né le Marche «ma è occasione questa di conoscerle, so è una regione molto operosa, ricca di industrie importanti a livello internazionale». Su Macerata «La città è veramente carina e ben tenuta, pulita, sarò a disposizione delle istituzioni non solo qui in città ma anche in provincia. Ho sempre avuto idealmente la porta aperta per lasciare il messaggio che chiunque voglia incontrarmi sono a disposizione».

Venendo da Bologna (dove è stata questore per 2 anni e mezzo) il problema della sicurezza non gli è sconosciuto, ma ad esempio per contrastare il degrado di certe zone, magari lasciate allo spaccio, dice che «non tutto deve essere demandato alle forze dell’ordine è necessario che piazze, parchi, giardini siano frequentati con eventi di persone perbene, già questo è un presidio. Cittadini, esercenti, associazioni devo occupare anche loro quegli spazi attraverso iniziative ed altre attività che consentano di far vivere la città».

(Gian. Gin.)

(Foto di Fabio Falcioni)