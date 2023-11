Venerdì alle 17,30 alla sala polivalente Ircr in piazza Mazzini 37/38, si terrà l’incontro dal tema “Affrontare la crisi: spunti e riflessioni sulla situazione economica”, promosso da La Torre dei Valori. Parteciperanno, dopo i saluti del presidente di Ircr Amedeo Gravina, Antonella Paoli e Raffaella Coppier per parlare de “Gli indicatori macroeconomici nazionali e marchigiani”, quindi Maria Paola Migliorelli approfondirà il “Periodo di crisi: opportunità o potenziale pericolo?”, per poi passare ad Alberto Rossi che si confronterà su “Educazione finanziaria contro le tensioni geopolitiche”.

Mattia Orioli, presidente dell’associazione, spiega: «Con gli amici dell’associazione abbiamo pensato di organizzare un incontro culturale che possa essere utile alla cittadinanza trattando un tema sentito come quello della situazione economica e su come affrontare la crisi – dice Orioli, che modererà l’incontro – certamente tematiche come queste così complesse e articolate non si possono trattare in un’unica sede o in un unico incontro, ma in generale abbiamo pensato comunque di offrire alcuni spunti, idee, conoscenze, riflessioni o anche semplici esperienze, su come affrontare una crisi, in particolare quella economica la quale tocca molteplici aspetti della persona in un moneto di crisi, e dove la società e la comunità possono al contempo insieme offrire strumenti di resilienza, solidarietà, conoscenza e consapevolezza su come fronteggiare situazioni di questo tipo. L’intento è quello di dare un umile contributo propositivo e quindi non solo di analisi critica, che di fatto possa essere in qualche modo utile a chi verrà all’incontro, aperto a tutta la cittadinanza. Per questo sin da subito ringraziamo i relatori per la loro disponibilità a trattare il tema suddetto, i quali saranno il cuore centrale dell’incontro, sostenuto anche ed infine dall’intervento di alcune associazioni di categoria o sindacati che vorranno intervenire dando un loro contributo di esperienze sul tema».