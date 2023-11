Precipita dal secondo piano, 38enne trasportato all’ospedale di Torrette in condizioni gravi. E’ successo intorno alle 19,50 di oggi a Recanati e secondo la ricostruzione di quanto accaduto sarebbe stato un gesto volontario da parte del 38enne. E’ successo tutto in una zona centrale di Recanati. L’uomo, pochi minuti prima delle 20, si sarebbe gettato dal secondo piano della casa in cui abita. E’ stato soccorso dal 118 e gli operatori dell’emergenza, giunti sul posto, lo hanno trovato cosciente. Immediatamente il ferito è stato caricato sull’ambulanza e trasportato in codice rosso all’ospedale di Torrette, ad Ancona, per essere sottoposto alle terapie ed ai controlli necessari. Sul posto per accertare quello che è accaduto sono intervenuti i carabinieri del comando di Recanati.