Undici auto portate via dal carroattrezzi e tre patenti ritirate. E’ il bilancio dei controlli messi in campo nella notte di Halloween dai carabinieri a Civitanova. Oltre all’intervento nel borgo marinaro per il caos creato da gruppi di ragazzini (leggi l’articolo), ieri notte militari e agenti hanno controllato anche le principali vie della città.

Una dozzina di auto parcheggiata sulla rotonda ex Pellegrini lungo la Statale 16, davanti alla Serra, undici delle quali sono state rimosse (una è stata spostata in tempo). E’ intervenuta anche la polizia per il servizio di vigilanza. Inoltre sono state ritirate due patenti per guida in stato di ebbrezza, mentre una terza patente è stata ritirata ad un automobilista che aveva imboccato contromano via Aldo Moro, la strada che dalla rotonda arriva allo stadio.

(redazione CM)