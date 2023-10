Una ragazzina svenuta per il troppo alcol, atti vandalici, danni e urla. E’ stato un altro sabato da bollino rosso nel cuore di Civitanova. Dopo le proteste dei residenti di vicolo Barboni che la settimana scorsa hanno inviato un esposto alle autorità per chiedere più controlli e sicurezza (leggi l’articolo), ieri è stata un’altra nottata di passione.

Verso le 23, nella zona del Donoma e comunque prima ancora che la discoteca aprisse, una ragazzina di 14 anni è stata soccorsa dalla Croce rossa di Potenza Picena e trasferita in pronto soccorso. Aveva bevuto talmente tanto, sembrerebbe quasi una bottiglia di vodka, da perdere i sensi e svenire. In ospedale poi sono arrivati anche i genitori. Ma nelle vie limitrofe gruppetti di ragazzi, probabilmente minorenni in molti casi, hanno continuato anche dopo. Calci ai cassonetti dei rifiuti, vasi rotti, grida, qualche parapiglia. Diverse di queste scena sono stati immortalate da alcuni residenti.

Verso le 5 invece un uomo sulla sessantina ha avuto un malore mentre stava facendo colazione al bar dell’Eni di Porto Potenza. E’ crollato a terra all’improvviso, sbattendo violentemente la testa. Anche lui è stato soccorso dalla Croce rossa e trasferito in ospedale.

(redazione CM)