Il campionato di Serie A3 non si ferma e la Banca Macerata è chiamata a tornare subito in campo domani, ospite della Erm Group San Giustino alle 18. Al momento i biancorossi guidano la classifica con 8 punti, grazie alle tre vittorie conquistate in altrettante partite del Girone Blu, l’ultima l’ha presa domenica ai danni della QuantWare Napoli. San Giustino invece è in cerca di riscatto dopo due sconfitte consecutive, prima il 3-0 patito a Lagonegro, poi il 3-2 di Modica.

Domenica la Volley Banca Macerata è riuscita a strappare la vittoria al tie-break contro un avversario combattivo come Napoli, ma ci sono aspetti positivi dai quali la squadra può ripartire e lo conferma il secondo allenatore Federico Domizioli,«Abbiamo dimostrato per buona parte della gara di essere superiori. Abbiamo peccato di presunzione in alcuni momenti e abbassato il ritmo, non ce lo possiamo permettere e gli avversari sono stati bravi a tornare in partita.

Stiamo vedendo però che un po’ tutte le squadre devono ancora trovare la giusta continuità, è l’inizio del campionato e ci può stare; noi ci prendiamo di buono il risultato e le fasi della gara nelle quali abbiamo dominato». Mercoledì incontrerete un avversario in cerca di riscatto, «San Giustino secondo me è una delle squadre più attrezzate del campionato, la loro classifica è bugiarda in questo momento, sono certo che risaliranno le posizioni. Vengono da due trasferte e sarà molto diverso giocarci contro in casa loro: saranno ancora più combattivi e sappiamo che in battuta possono essere pericolosi».

Macerata e San Giustino sono due squadra di livello, le differenze: «Abbiamo un gruppo completo, è un aspetto sul quale la società ha puntato nella costruzione del roster e si è visto quanto può pagare già in queste prime uscite stagionali: quando un ragazzo ha un momento di calo in attacco, gli altri schiacciatori possono supportarlo grazie alle qualità a disposizione. Potremmo dire che i nostri palleggiatori non hanno sempre abbastanza palloni per servirli tutti. San Giustino invece è una squadra temibile ma si appoggia principalmente sul suo forte opposto Marzolla, al quale dovremo fare grande attenzione. Mi aspetto una partita combattuta». La sfida tra Erm Group San Giustino e Volley Banca Macerata sarà visibile domenica in diretta sul canale ufficiale di YouTube della Lega Volley, a partire dalle 18.