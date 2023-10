Ai domiciliari, esce col padre e va a Civitanova: arrestato per evasione. E’ successo a Treia giovedì sera. I carabinieri verso le 19,30 sono andati a casa del giovane per un controllo di routine. Solo che non l’hanno trovato. I familiari hanno detto che il ragazzo era uscito in auto col padre. Così sono scattate le ricerche. Grazie alle telecamere presenti sulle principali strade, i militari hanno visto che l’auto con padre e figlio aveva imboccato la superstrada in direzione Civitanova, e una volta arrivata nella città costiera, aveva invertito la marcia per tornare a Treia. Quindi i militari dopo circa un’ora di ricerche sono riusciti a intercettare l’auto a Santa Maria in Selva. Il 22enne è stato così arrestato per evasione. Venerdì mattina il giovane si è presentato in tribunale per la convalida e la direttissima. Ha patteggiato otto mesi ed è stato rimesso in libertà. E’ tornato comunque ai domiciliari per finire di scontare l’altra pena.