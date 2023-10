Presentata stamattina la nuova stagione teatrale dell’auditorium Benedetto XIII, realizzata da Comune di Camerino e Amat con il contributo di Regione e Ministero della Cultura e con il patrocinio di Unicam.

Il sipario sui sei titoli in abbonamento si alzerà giovedì 2 novembre con “Cetra una volta”, scritto da Toni Fornari e Cristiana Polegri e con lo stesso Fornari, Emanuela Fresi e Stefano Fresi per la regia di Augusto Fornari, mentre mercoledì 13 dicembre ecco un’altra commedia: “La ciliegina sulla torta”, spettacolo sulla famiglia e le sue molteplici dinamiche. Ne sono interpreti Edy Angelillo, Blas Roca Rey, Milena Miconi e Adelmo Fabo, diretti da Diego Ruiz. «La precedente stagione ha fatto registrare numeri al di sopra di ogni aspettativa, anche più di quando veniva svolta nel magnifico teatro Filippo Marchetti – ha ricordato il sindaco Roberto Lucarelli – crediamo molto nella parte culturale della città, la nostra missione è mantenere questi territori attrattivi: la stagione avrà un impatto positivo e invito tutti a partecipare. L’organizzazione di questi eventi sottolinea inoltre come continui la sinergia città-università, che deve essere sempre più forte».

Il nuovo anno inizia martedì 23 gennaio, con Elio è protagonista di “Ci vuole orecchio. Elio canta e recita Enzo Jannacci”. Il cantante più estroso e intelligente del pop italiano incontra il cantautore che ha intrecciato tragedia e farsa, gioia e malinconia. Sul palco con Elio, cinque musicisti, un’insolita e bizzarra carovana sonora arricchita dai pensieri di compagni di strada di Iannacci. «Ringrazio l’amministrazione comunale che ha voluto riportare la stagione teatrale a Camerino, che, grazie all’Università, si può realizzare in un contenitore perfetto come l’auditorium Benedetto XIII – ha evidenziato il vicepresidente del consiglio regionale Gianluca Pasqui – grazie anche all’Amat che va a tradurre le volontà politiche e le fa diventare parte artistica culturale. L’anno scorso è andata in scena una delle migliori stagioni di sempre: segno che il nostro territorio non si è mai fermato, ha avuto sempre una grande spinta e voglia di andare avanti».

Forte del successo in Spagna, approda martedì 20 febbraio con la regia di Antonio Zavatteri e in scena quattro straordinari attori come Amanda Sandrelli, Gigio Alberti, Alberto Giusta e Alessandra Acciai “Vicini di casa”, adattamento della pièce “Los vecinos de arriba” di Cesc Gay. Una commedia, libera e provocatoria, che raccontando le vicissitudini domestiche di due coppie, indaga inibizioni e ipocrisie del nostro tempo. «Un giorno importantissimo perché va nella direzione di rigenerazione del tessuto culturale che è irrinunciabile è indispensabile, là dove si voglia dare una senso anche alla ricostruzione fisica che sta procedendo e ci auguriamo arrivi a termine quanto prima – ha detto il prorettore di Unicam Andrea Spaterna – la nostra collaborazione con il Comune di Camerino si articola in tanti rapporti quotidiani che ci vedono in totale sintonia».

Mercoledì 20 marzo Simone Cristicchi arriva sul palco dell’auditorium con il nuovo “Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli”, scritto con Simona Orlando. Tra riflessioni, domande e canzoni inedite, l’artista romano racconta la vita personale e spirituale di San Francesco. «C’è ottima sinergia tra le istituzioni – ha sottolineato Gilberto Santini, direttore di Amat – aspettando il ritorno del teatro Marchetti, l’auditorium Benedetto XIII si sta rivelando un grande spazio di spettacolo. Abbiamo calmierato molto i prezzi, vedere tanti spettatori a teatro appassionati e partecipi ci rende felici: speriamo di avere lo stesso problema dello scorso anno, ovvero un teatro troppo piccolo, anche se molto capiente, per soddisfare tutte le richieste».

Sabato 6 aprile Edoardo Leo è protagonista delle letture semiserie di “Ti racconto una storia”. Benni, Calvino, Marquez, Eco, Piccolo, testi originali, articoli di giornale, aneddoti e appunti raccolti in vent’anni, insieme alle improvvisazioni musicali di Jonis Bascir, compongono una riflessione su comicità e poesia trasformandola in uno spettacolo coinvolgente.

L’abbonamento di posto unico numerato per i sei titoli è in vendita a 100 euro, con ridotto a 75 euro (studenti Unicam, Uteam, under 25 e dipendenti del Comune di Camerino), a 50 euro per i soli soci Curcam. I tagliandi saranno in vendita alla ProLoco Camerino e al Sottocorte Village a partire da giovedì prossimo (orario 15-18) per i rinnovi riservati ai vecchi abbonati, mentre per nuovi abbonamenti si parte venerdì (stesso orario) e sabato 28 ottobre (orario 10-12). I biglietti per i singoli spettacoli saranno in vendita a 20 euro (posto unico numerato), con ridotto a 15 euro anche per possessori Marche Cultura Card e Carta regionale dello studente. Saranno in vendita alla biglietteria dell’auditorium, che sarà aperta il giorno dello spettacolo dalle ore 18. Dal 1° novembre tagliandi in vendita anche negli store del circuito Amat/VivaTicket e su vivaticket.com. Inizio spettacoli ore 21,15.