L’associazione “Bianca è Luce”, sabato 21 ottobre alle 21 al teatro comunale di Treia, con la collaborazione del Comune, organizza l’evento “Letizia nel viaggio di Luce. Riconoscimento a chi si è distinto nella vicinanza”. Musica, Poesia e Testimonianze, in ricordo di Letizia Contenti. Una serata delicata e piena di emozioni costruita dal presidente di “Bianca è Luce” Mario Vito Losavio, per presentare temi spirituali e olistici e associazioni che operano nel sociale, come la nuova realtà recentemente costituita “Social Farm Accademy”, che raggruppa esperienze e competenze in collaborazione con le associazioni: “Bianca è Luce”, “La Brigata degli Unicorni”, “Il Lume”.

Operatori specializzati ognuno nel proprio ambito si uniscono per fornire servizi nella parte educativa rivolta ai bambini, in quella olistica con percorsi meditativi, nell’assitenza alle donne vittime di violenze, nei tirocini formativi e nell’inserimento lavorativo dei disabili, nella pet terapy con l’ippoterapia. La serata sarà dedicata al ricordo di Letizia Contenti, giovane mamma di Montegranaro prematuramente scomparsa a causa di una malattia. L’evento nasce per testimoniare la vicinanza che si può fornire a persone che si trovano a vivere questa parte della loro vita con dignità e rispetto.

Per questo nella serata verrà conferito il “Riconoscimento in ricordo di Letizia Contenti a Laura Stopponi, per meriti in ambito sociale e spirituale anno 2023”. Caregiver, counselor indirizzo transpersonale, educatore professionale in diversi ambiti, la Stopponi ha un grande bagaglio formativo che ha saputo tradurre anche nella sua esperienza personale. L’evento sarà anche un inno alla bellezza della vita grazie alla musica di Massimo Iacopini pianista, Carmen Marinelli (Falene) cantautrice, Francesca Zenobi attrice, Beatrice Bellabarba cantante, Sofia Piccioni psicoterapeuta e Luca Pettarelli, illustratore -grafico. A scandire i tempi dell’evento la giornalista Barbara Olmai. L’ingresso al teatro sarà libero, fino ad esaurimento posti, con offerta libera e consapevole.