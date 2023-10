L’apertura della vendita dei biglietti per gli spettacoli fuori abbonamento ha creato, nello scorso fine settimana, una lunga fila al botteghino del teatro Vaccaj: sono stati quasi mille i biglietti venduti in soli tre giorni, in particolare per Sister Act e Grease.

Dato l’elevatissimo numero di richieste, la produzione Stage Entertainment, in accordo con Compagnia della Rancia, Amat e il Comune di Tolentino, ha deciso di aggiungere un’ulteriore replica di Sister Act, il musical tratto dal film cult con Whoopy Goldberg, che, dopo il successo nella scorsa stagione al teatro nazionale CheBanca! di Milano, toccherà i principali teatri italiani nella stagione 2023/2024 partendo proprio da Tolentino, in esclusiva regionale per le Marche, dopo una residenza di allestimento al teatro Vaccaj. Lo spettacolo, già in programma giovedì 9 novembre in abbonamento, venerdì 10 e sabato 11 fuori abbonamento, andrà in scena anche mercoledì 8 novembre alle 21,15. I nuovi biglietti per mercoledì 8 novembre e gli ultimi biglietti disponibili per 10 e 11 novembre sono già in vendita sul sito Vivaticket.com. Biglietti online su www.vivaticket.com, nelle biglietterie del circuito AMAT/Vivaticket, e al botteghino del Teatro da lunedì 6 novembre dalle 18 alle 20. Info: [email protected] – 0733 960059 opz. 3



Clicca per ascoltare la notizia in podcast