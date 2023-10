Re indiscusso delle paste ripiene e immancabile protagonista delle tavole maceratesi nelle feste natalizie. Da venerdì a domenica, in piazza della Libertà a Tolentino, torna la seconda edizione del “Cappellettofest”, la kermesse gastronomica che celebra il cappelletto in tutte le sue declinazioni. Un programma ancora più ricco per tre giorni di festival, è questa la nuova sfida degli organizzatori della ProLoco 2.0.

Madrina dell’evento Anna Moroni, cuoca, scrittrice e volto noto della trasmissione “La prova del cuoco”. Come contorno musica, tradizione, comicità e una sfida tra i fornelli aperta a chiunque. L’evento si aprirà venerdì 13 ottobre alle 21,30 con l’inaugurazione, alla presenza dell’amministrazione comunale, dell’Unione nazionale Pro Loco italiane e dei membri del Consorzio del cappelletto di Tolentino. Alle 22,30 saliranno sul palco per un concerto i “Recidivi”, Vasco Rossi tribute band. «Durante la serata gli stand saranno aperti per degustare la nostra specialità: i cappelletti fritti», spiegano gli organizzatori.

Nella seconda giornata, sabato 14, si inizierà dal pomeriggio: alle 17 con Frolla Lab, a cura di Frolla microbiscottificio, e Carlo Cartuccia si parlerà di inclusione sociale nel settore enogastronomico. Alle 18,30 la madrina del festival Anna Moroni assieme al cuoco-scrittore Silvano Scalzini racconteranno e si confronteranno sulle tradizioni culinarie marchigiane e del Bel paese. Si passerà poi alla sfida per il miglior piatto di cappelletti, dove chiunque potrà partecipare presentando il proprio condimento per sua maestà il cappelletto. Una giuria, composta tra gli altri da Moroni e Scalzini, decreterà il vincitore. Alle 19,30 apertura dello stand gastronomico.

Alle 22 i “Regina” The Real Queen Experience in concerto e successivamente Dj Set con Emiliano Effe. La terza e ultima data, domenica 14, inizierà come lo scorso sin dalla mattina: alle 10 i bambini potranno mettere le mani nella farina e imparare l’arte della pasta all’uovo con il laboratorio dedicato ai più piccini. Alle 12,15 apertura dello stand gastronomico con la possibilità di degustare i cappelletti del Consorzio di Tolentino allietati dall’esibizione di Giordano Show. La seconda edizione si concluderà con lo spettacolo del comico abruzzese Nduccio, sul palco alle 17,30.

(fra. mar.)