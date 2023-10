di Fabrizio Cortella

Riparte la Rassegna Nazionale “Angelo Perugini” con l’edizione numero 55 e presenta, con cadenza settimanale, otto interessanti spettacoli dal 14 ottobre fino al 17 dicembre prossimi. Eccezionalmente rispetto al consueto appuntamento pomeridiano della domenica, si comincia alla grande già da sabato 14, alle 21.15, al Lauro Rossi di Macerata. L’onore dell’esordio spetta all’associazione culturale “Stella” a.p.s. di Potenza Picena che metterà in scena il musical “Revolution”, adattamento dal fortunatissimo “Hamilton” dello statunitense Lin-Manuel Miranda. Lo spettacolo originale è ispirato alla vita di Alexander Hamilton, uno dei padri fondatori degli Stati Uniti, e si basa sulla biografia omonima del 2004 dello storico Ron Chernow. Durante una vacanza, il giovane autore newyorchese di origini portoricane scoprì casualmente il testo e, innamoratosene immediatamente, finì con il trasporlo in un musical scrivendone le musiche, i testi ed il libretto.

Dal debutto ufficiale Off-Broadway nel febbraio 2015, la produzione fu un successo di critica e di pubblico tale da fare posticipare ben due volte la chiusura dello show e da proiettarlo a Broadway già nella medesima estate. Sbarcato a Londra due anni dopo, lo show ha inanellato una lunga serie di premi e di riconoscimenti internazionali tanto che il presidente Barack Obama ha visitato lo show in due diverse occasioni. Uno dei capisaldi della nuova frontiera musicale-teatrale, un musical già classico, il cui adattamento inedito per il pubblico italiano è stata una ghiottissima occasione per i tipi di “Stella”, il sodalizio nato nel 1996 e molto noto sia in zona sia fuori per la sua intensa attività di teatro musicale. Con alle spalle riuscite produzioni quali “Forza Venite Gente”, “La Bella e la Bestia” o “Jesus Christ Superstar”, l’ensemble fonda la propria forza sulla presenza di un cospicuo gruppo di musicisti, sulle capacità artistiche della coreografa e del regista ma, soprattutto, sul grande entusiasmo degli attori, perlopiù giovani. Lo spettacolo sviluppa una colonna sonora che, allo “stile Broadway”, mescola l’hip-hop, il jazz e il R&B e, senza concedere un attimo di fiato al pubblico, sprigiona una grande energia grazie alla capacità di emozionare dei singoli e alla loro forte intesa che carica la scena colmandola di “verità umana”. Riassumono perfettamente lo spirito che anima l’intero musical le parole del protagonista Hamilton: “sono un giovane determinato e affamato, come il mio Paese”. Il prezzo dei biglietti varia tra i 12 e gli 8 euro e la vendita è nella Biglietteria dei Teatri, in piazza Mazzini 10 oppure, il giorno stesso della rappresentazione, presso il teatro Lauro Rossi, in piazza della Libertà, a Macerata.

Domenica 22 ottobre, alle 17,30, sarà la volta di una brillante commedia della maceratese Valentina Capecci: “Due donne e un delitto”. Una intrigante commedia presentata da una compagnia nota al pubblico maceratese, la “Linea di confine” di Roma che nel 2007 e 2011 ha vinto la Rassegna Perugini.

Domenica 5 novembre alle 17,30, la Compagnia GTT “Gruppo Teatro Tempo“ di Carugate (MI) parteciperà per la prima volta e con merito, alla 55a Rassegna presentando “Prenom”un succeso mondiale dei francesi M. Delaporte e A. de la Patelliére e sicuramente porterà una ventata di allegria e buonumore.

Domenica 12 novembre, alle 17,30 arriverà la Compagnia “Palcoscenici” di Roma con l’esilarante commedia di Luca Franco “Tutti e tre per terra”. Una vicenda piena di verve comica con un finale insospettato.

Domenica 19 novembre, alle 17,30, ritorna la Compagnia dell’Orso di Lonigo (VI) con “Trappola per un uomo solo” di Robert Thomas. Un giallo che terra sospesi gli animi degli spettatori coinvolgendoli alla scoperta di una soluzione finale mai immaginata.

Domenica 26 novembre, alle 17,30, una novità presentata dalla superpremiata Associazione Teatro Impiria di Verona che con una commedia di Laura Murari e Andrea Castelletti: “Bon Mariage”, ci porterà all’epoca dei lumi, il settecento, dove in un ambiente elegante ed intrigante si consumerà una storia veramente avvincente.

Domenica 3 dicembre, alle 17,30, avvicinandoci al Natale, si è pensato di ripresentare al pubblico maceratese, dopo più di 40 anni, uno dei classici più conosciuti del grande Eduardo De Filippo “Natale in casa Cupiello”. La Compagnia “Luna Nova” di Latina è chiamata a questo importante confronto con un testo dell’autore napoletano più famoso nel panorama teatrale internazionale.

Il 17 dicembre, alle 16,30 vi sarà la premiazione dei migliori spettacoli di questa 55a Rassegna A. Perugini, alla quale seguirà, alle 17,30, lo spettacolo di Luigi Pirandello “Il piacere dell’onestà”. L’Ass. “Teatro Oreste Calabresi” finalmente corona un progetto inseguito da anni poiché l’autore agrigentino in questo testo parla di Macerata quando, nei primi anni del ‘900, veniva nella nostra città presso il Liceo G. Leopardi e descriveva la passeggiata serale alle “mura da sole” con la campagna “piena di lucciole…” .