Appassionata, in collaborazione con il Comune di Macerata, presenta il secondo concerto della stagione autunnale, che si terrà domenica 15 ottobre alle 17,30 al teatro Lauro Rossi con I Musici.

Costituito nel 1951 a Roma, il gruppo rappresenta un’eccellenza nell’universo della musica classica. Questo ensemble straordinario ha debuttato il 30 marzo 1952 a Santa Cecilia e detiene il titolo di più antico gruppo di musica da camera attivo al mondo. La loro storia è unica, e la loro musica ha incantato gli ascoltatori in tutto il globo. La serata sarà un viaggio attraverso i secoli, dalla magnificenza barocca di Francesco Xaverio Geminiani al virtuosismo di Antonio Vivaldi. Il programma includerà brani come il Concerto Grosso in re minore n.7, dalle Sonate op.5 di Arcangelo Corelli di Geminiani e la Sinfonia in si minore per archi e continuo RV168 di Antonio Vivaldi.

Maggiori informazioni sul concerto e il programma sono a disposizione anche nel sito rinnovato dell’Associazione alla pagina I Musici – Associazione Musicale Appassionata (appassionataonline.it). Al link è già disponibile il programma di sala.

La stagione autunnale è organizzata in collaborazione con il Comune di Macerata e gode del patrocinio e del sostegno di Unimc, Regione Marche, Ministero della Cultura, Marche Spettacolo e Marche Concerti.

Biglietti: intero 15 euro, il biglietto ridotto 12 euro(per over 65/convenzioni), studenti 5 euro, soci 10 euro.

I biglietti sono disponibili alla Biglietteria dei Teatri di piazza Mazzini durante gli orari di apertura e online su Vivaticket. Sarà inoltre possibile acquistare i biglietti direttamente in teatro a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.