Sabato alle 21,30 al teatro Apollo di Mogliano inizia la nuova stagione del format Riverberi di RisorgiMarche: dove sarà possibile assistere al concerto di Linha de Passe, un perfetto equilibrio tra sonorità carioca, partenopee e jazzistiche. Linha de Passe è un duo di improvvisatori che avanza in cresta tra tradizione musicale brasiliana, napoletana e jazz.

Maria Pia De Vito, cantante e compositrice pluripremiata a livello internazionale, e Roberto Taufic, chitarrista nato in Honduras ma cresciuto – anche musicalmente – in Brasile prima di raggiungere l’Italia, hanno dato vita a questo progetto transculturale dal quale scaturisce una sorprendente organicità, che svela quanto mondi espressivi apparentemente così distanti abbiano in realtà moltissimi elementi in comune: melanconia, lirismo, fatalismo ed altri più squisitamente lessicali e melodici.