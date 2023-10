E’ stato riaperto al traffico il ponte sul fosso torrente Fiumicello della Provinciale 25 “Cingolana”. Sono terminati, infatti, i lavori di allargamento della sezione stradale e realizzazione di un nuovo marciapiede, affidati alla ditta Area Delta Società Agricola Cooperativa di Acquasanta, che avevano reso necessario istituire un senso unico alternato. L’importo complessivo dell’intervento era di 500mila euro.

«Gli interventi sono serviti per adeguare la carreggiata alla normativa vigente – spiega il presidente della Provincia, Sandro Parcaroli -. Le due corsie, infatti, sono state allargate a 3,25 metri ciascuna, realizzate due banchine laterali pavimentate di un metro, per una larghezza complessiva della carreggiata che ora è di 8,50 metri, mentre prima non si arrivava nemmeno a 5,60 metri. Contestualmente è stato realizzato anche un marciapiede sul lato destro della struttura (direzione Cingoli) largo 1,60 metri».

Vista l’impossibilità di allargarsi sul lato sinistro del ponte per la presenza di un mulino e di un altro edificio, la Provincia ha dovuto procedere all’allargamento sul lato destro progettando un cosiddetto ponte “a cavalletto” in acciaio e calcestruzzo che ha permesso di evitare la realizzazione di pile o altri manufatti sulle sponde del fiume. Sono state costruite, infatti, unicamente delle spalle laterali, evitando così restringimenti della sezione fluviale. Il nuovo impalcato, quindi, è costituito da una doppia trave in acciaio corten e sono state installate nuove barriere di sicurezza, anch’esse in acciaio corten. «Si tratta di un intervento necessario e migliorativo di un tratto in cui la viabilità era critica», ha commentato il sindaco di Cingoli, Michele Vittori che ha visionato la nuova struttura insieme al presidente Parcaroli.