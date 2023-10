010111011: l’arte scorre anche così, in codice binario, per rendere i musei più easy a chi li visita. Vale anche per Macerata ed ecco che per valorizzare il patrimonio culturale col digitale arriva il corso Its “Digital heritage – Art and cultural application through innovative technology” organizzato da “Its Cultura, turismo e nuove tecnologie Marche” e sviluppato in collaborazione con Rainbow Cgi, il più grande studio di animazione 3d in Italia. Il corso partirà il 30 ottobre a Macerata, nella sede dei Salesiani, in via Don Bosco, servirà a fornire a futuri professionisti le competenze necessarie alla preservazione, promozione e valorizzazione del patrimonio artistico-culturale del territorio regionale e nazionale, attraverso l’applicazione di tecnologie digitali e di comunicazione innovative, come la realtà virtuale, la realtà aumentata, la visualizzazione 3d, l’intelligenza artificiale.

La figura professionale formata, partendo dalla comprensione dei concetti fondamentali del Digital heritage (ossia del patrimonio digitale) e delle applicazioni tecnologiche a esso collegate, sarà in grado di ideare, strutturare e realizzare da zero un progetto artistico-culturale concreto e potrà occuparsi della digitalizzazione del patrimonio culturale utilizzando strumenti e software specifici. Il corso è di 1.800 ore, di cui 950 di aula e 850 di attività di tirocinio. Data ultima per le iscrizioni: 23 ottobre.

«Macerata è sempre più al centro di un percorso integrato di formazione e valorizzazione del patrimonio alla luce delle potenzialità che le nuove tecnologie offrono per la fruizione degli spazi museali – ha commentato l’assessore Katiuscia Cassetta nel presentare il corso -. I musei vivono grazie alla qualità delle collezioni, dei progetti curatoriali e della capacità di essere attrattivi. Formare personale aggiornato sarà un’opportunità per i nostri musei». «A Macerata, dove da tempo volevamo essere presenti, grazie all’assessorato, saremo accolti, come Its, in maniera stabile e avremo l’opportunità di strutturare competenze valide e laboratori all’avanguardia – dice il presidente di Its, Gabriele Marchetti -. Uno degli obiettivi è formare e attrarre giovani puntando, anche, sull’aspetto digitale che li avvicina a una realtà come quella museale; durante il corso avranno modo di interagire con professionisti del settore che li prepareranno al mercato del lavoro». Al progetto partecipa anche la Rainbow Cgi, il ceo Francesco Mastrofini: «progetto di formazione e ricerca che va verso la sostenibilità dei nuovi strumenti che possono distribuire contenuti a livello digitale. Crediamo molto in questa iniziativa che rappresenta anche una “sfida” sia sul fronte del museo che sul trovare persone, in particolare le nuove generazioni, che possano alimentare questi contenitori. Servono figure specializzate che siano in grado di adattare i contenuti alle esigenze del visitatore». Secondo il presidente di PlayMarche, Michele Spagnuolo: «rappresenta una grande opportunità per i giovani e potrà garantire posti di lavoro. Siamo costantemente alla ricerca di professionalità nel campo delle nuove tecnologie applicate alla valorizzazione del patrimonio culturale – materiale e immateriale – e purtroppo non ce ne sono. Si è creata una importante sinergia pubblico-privato per far crescere il territorio in questo ambito e siamo davvero soddisfatti di questo dialogo. Il futuro sarà multimediale e avere giovani in grado di creare contenuti, saperli gestire e aggiornare è fondamentale».

Presentato oggi anche l’evento che Its cultura turismo e nuove tecnologie Marche ha organizzato al Mercato delle Erbe per il 17 ottobre alle 17. L’obiettivo dell’incontro è informare studenti, giovani diplomati e chiunque sia interessato alla conservazione e comunicazione digitale del patrimonio culturale, sulle opportunità formative e professionali derivanti dal corso Digital Heritage. I partecipanti avranno l’opportunità di porre domande ed esplorare il programma formativo. Inoltre sarà possibile provare alcune delle strumentazioni e le tecnologie 3d che il Mercato delle erbe offre.