Presentato oggi il programma per i festeggiamenti in onore di San Catervo, patrono di Tolentino. Un cartellone ricco di manifestazioni dedicate al patrono che come tutti gli anni viene solennizzato il 17 ottobre.

Nel corso di una conferenza stampa il parroco don Gianni Compagnucci e il vicesindaco Alessia Pupo hanno illustrato gli eventi caratterizzanti le due settimane di festeggiamenti che intrecciano riti religiosi a giornate di intrattenimento enogastronomico e culturale dal forte carattere identitario. Come la seconda edizione del “Cappelletto Fest”, che quest’anno esalterà il re della tavola con una tre giorni in piazza della Libertà dove l’ospite di punta sarà Anna Moroni, volto noto del programma culinario “La prova del cuoco”. E poi il musical “Piccole donne” della Compagnia dell’Alba al teatro Vaccaj, convegni al Politeama e per i più piccoli, ai giardini John Lennon, c’è “Il poeta delle bolle” (il 14 ottobre alle 15). Come vuole la tradizione dopo il triduo dedicato quest’anno alla famiglia e la catechesi, martedì 17 ottobre, alle 18, verrà celebrata la messa solenne presieduta dal vescovo di Macerata, Nazzareno Marconi, a cui farà seguito la processione per le vie della città con il busto d’argento che conserva le reliquie di San Catervo.

Il corteo partirà dalla concattedrale per proseguire in via Battisti, piazza dell’Unità, via Parisani, piazza Martiri di Montalto, via Filelfo, piazza della Libertà e corso Garibaldi sino a rientrare nella concattedrale.

Tanti anche gli eventi con teatro, danza, degustazioni di prodotti tipici, iniziative dedicate alla famiglia. Il 13, 14 e 15 ottobre in piazza della Libertà il Cappelletto Fest. Al Politeama c’è Happening, festival di danza contemporanea. Il 14 ottobre al teatro Vaccaj, alle 21,15 il musical “Piccole donne”. Il 15 ottobre alle 9 al teatro Politeama il convegno “I paesaggi del territorio come volano per il Turismo”. Sempre il 15 ottobre, alle 17, al teatro Vaccaj il musical Piccole donne. Il 22 ottobre in via Caduti di Nassiriya, alle 16,30, inaugurazione Area della Solidarietà con le panchine “Alzheimer” – “Aido” – “Amici per”. Il programma completo per le festività di San Catervo è consultabile qui.