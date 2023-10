Ci sarà anche Camerino tra le città marchigiane che celebreranno con una serie di eventi, su iniziativa della Regione Marche, il 60° della morte di Luigi Bartolini, il poliedrico artista, scrittore, poeta e incisore nato a Cupramontana nel 1892 e morto a Roma nel 1963. Coinvolti anche altri quattro Comuni: Macerata (capofila), Cupramontana, Osimo ed Urbino.

Appuntamento a Camerino fissato per il 24 ottobre alle 16.30 nella sala consiliare della sede comunale di Via Conti di Altino n. 19: “Luigi Bartolini a Camerino. Professore innamorato e brigante gentile delle Muse” è il tema dell’importante evento che avrà come relatore Francesco Maria Orsolini.

Le iniziative in programma per la riscoperta dell’autore sono state illustrate nella sede della Regione ad Ancona, nel corso di una conferenza stampa, dall’assessore regionale alla Cultura, Chiara Biondi, da Katiuscia Cassetta, assessore alla Cultura del Comune di Macerata, insieme a Enrico Giampieri, sindaco del Comune di Cupramontana, Antonella Nalli, assessore alla Cultura di Camerino, Mauro Pellegrini, assessore alla Cultura del Comune di Osimo ed Elisabetta Foschi del Comune di Urbino (in collegamento da remoto).

«È un onore per noi essere presi in considerazione per un evento così importante. Luigi Bartolini è una figura sicuramente da rivalutare e da porre anche all’attenzione dei giovani – spiega l’assessore Antonella Nalli – A Camerino Bartolini è vissuto solo per tre anni, ma ha lasciato comunque dei segni molto visibili, indelebili: è stato professore presso l’Istituto tecnico Giovanni Antinori, che poi divenne Regio Istituto nel 1925. Ci sono delle testimonianze del paesaggio di Camerino in varie incisioni in alcune opere dell’artista, un poliedrico. Per questo ringraziamo il dottor Sgarbi che ha voluto fortemente questo evento e la figlia dell’artista Luigi Bartolini, Luciana Bartolini, che ha voluto fortemente la presenza del Comune di Camerino».