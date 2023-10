L’entroterra maceratese si prepara ad ospitare “Colline da Ri-scoprire”, un festival diffuso per valorizzare la bellezza del territorio, con le sue tradizioni culinarie e la sua rigogliosa natura. Nel fitto cartellone di eventi, organizzati nei vari paesi vincitori di un bando Atim che conferisce fondi regionali, il 7 e l’8 ottobre c’è “Gualdo d’autunno”. Appuntamenti centrali del programma saranno lo spettacolo gratuito (ingresso libero senza prenotazione con tanti posti a sedere disponibili fino ad esaurimento) “A tutto Max” di e con Max Giusti, che si terrà sabato 7 alle 21.30 nel Parco Comunale, e la Mostra-Mercato dei prodotti tipici, che verrà allestita a partire dalle 15 di sabato fino a fine manifestazione lungo Viale Vittorio Veneto. Da non perdere anche l’interessante Convegno sul formaggio con diversi esperti del settore agroalimentare. Due giorni adatti a tutta la famiglia grazie anche allo stand gastronomico e agli spettacoli itineranti per grandi e piccini.