Torna a Corridonia per il quinto anno di seguito il Giro d’Italia di ciclocross, che sbarcherà al parco del Corridomnia domenica 15 ottobre per quella che sarà la terza tappa della kermesse nazionale, l’unica in territorio marchigiano.

Ieri sera l’evento, che prevede una partecipazione di circa 800 atleti, è stato presentato nella sala consiliare del Comune, con gli organizzatori del Bike Italia Tour, capeggiati da Francesco Baldoni, affiancati dal vicesindaco Nelia Calvigioni, dall’assessore allo sport Matteo Grassetti, dal consigliere regionale Renzo Marinelli, dal presidente di Fci Marche Lino Secchi, dal presidente del Coni Marche Fabio Luna e dal delegato provinciale Fabio Romagnoli. Ospite speciale Eleonora Ciabocco, la talentuosa ciclista corridoniana reduce dalla sua prima stagione da professionista (su strada) in maglia Team Dsm. «Grazie per l’impegno profuso per dare vita ad un evento che non è solo agonismo, ma soprattutto promozione dello sport e del territorio», hanno ribadito Calvigioni e Grassetti. «Nel ciclocross, con la nostra cultura, ciascuno di noi organizzatori apporta qualcosa di diverso – evidenzia Baldoni – noi siamo dei servitori del ciclismo, siamo quelli che lavoriamo e organizziamo, dobbiamo operare su diversi fronti per migliorarci ogni anno. Faremo anche una gara promozionale per giovanissimi per reclutare forze nuove. Vi aspettiamo a Corridonia».

La tappa di Corridonia sarà anche valida come campionato provinciale e sarà preceduta, nella giornata di sabato 14 ottobre, da “Scopri Corridonia”, una passeggiata cicloturistica aperta a tutti sotto la supervisione dell’Associazione Guide cicloturistiche delle Marche. «A Corridonia è sempre stato un successo con numeri di partecipanti oltre la media, questo perché bisogna sempre saper aggiunger qualcosa di diverso – sottolinea Secchi – se l’organizzazione sceglie Corridonia per la quinta volta è perché si sono verificate condizioni che danno garanzie, mettendo insieme l’aiuto e la passione. Attorno c’è tutta una struttura solida: insomma, grazie di questa ripetizione».

