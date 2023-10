Auto fuori controllo sfonda il muretto di una abitazione: esplode il contatore del gas e la vettura viene investita e si ribalta in mezzo alla carreggiata. Pauroso incidente a Mogliano, a bordo dell’auto c’erano quattro ragazzi che sono rimasti illesi. L’incidente è avvenuto nelle prime ore di domenica (si è appreso oggi).

Intorno alle 5 del mattino i residenti di località Macina sono stati svegliati da un boato. Quello di una vettura che è andata dritta al quadrivio e ha sfondato la recinzione di una casa. La vettura ha abbattuto 40 o 50 metri di recinzione della casa, un palo, il contatore dell’Enel, un manufatto in cemento all’interno della recinzione, e ha trascinato sedie, tavoli, ombrelloni da esterno. Poi ha abbattuto il contatore del gas che è esploso provocando una fuoriuscita di metano. L’esplosione ha investito l’auto che si è ribaltata più volte finendo la corsa capovolta sul tettuccio in mezzo alla carreggiata. Tanta paura sia per chi era sull’auto che per la famiglia che vive nella casa. I quattro giovani a bordo dell’auto sono miracolosamente rimasti illesi. Sul posto sono intervenuti 118, vigili del fuoco e carabinieri.

(Gian. Gin.)