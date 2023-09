Incidente con il go kart, bambino portato all’ospedale di Torrette con l’eliambulanza. E’ avvenuto intorno alle 15 al cartodromo di Corridonia. Il bambino, secondo le prime informazioni sull’accaduto, stava girando con un go kart quando si è scontrato con un altro go kart. Dopo l’impatto il veicolo su cui si trovava il bambino si è ribaltata.

Immediata la richiesta di soccorso. Sul posto è intervenuto il 118. Il personale sanitario ha chiesto l’intervento dell’eliambulanza sia per la dinamica dell’accaduto sia per l’età del ferito, appunto un bambino di soli di dieci anni. L’elicottero è atterrato nella zona del cartodromo. Il piccolo è stato caricato sul velivolo e trasportato all’ospedale di Torrette, ad Ancona.

Altro incidente, questa volta con la moto, a Cessapalombo. È successo intorno alle 14,30. Un motociclista ha fatto tutto da solo e ha riportato alcune fratture cadendo con la moto. Sul posto il 118 per i soccorsi. Il ferito è stato trasportato all’ospedale di Macerata.

(redazione CM)