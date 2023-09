Incidente sul lavoro a Matelica, 35enne soccorso in eliambulanza. E’ successo poco dopo le 10. L’uomo, un bracciante agricolo straniero, è rimasto schiacciato da alcuni pannelli di una porta mentre stava lavorando ed ha perso i sensi.

Scattato l’allarme, sul posto sono arrivati 118, carabinieri e gli ispettori dello Spsal, il Servizio prevenzione e sicurezza lavoro dell’Ast. Viste le sue condizioni, l’uomo ha riportato un trauma cranico e diverse fratture, è stato trasferito a Torrette con l’elicottero. Non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire i contorni della vicenda.

Un altro incidente sul lavoro c’è stato anche ieri a San Severino. Una donna di 44 anni, dipendente di una ditta che lavora il marmo, ha perso due dita della mano destra, tranciate da una troncatrice. La donna è stata accompagnata nell’ospedale cittadino da una collega e da lì poi è stata trasferita a Torrette. Anche in questo caso accertamenti affidati allo Spasal dell’Ast.

(aggiornamento delle 14)