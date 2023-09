di Monia Orazi

Si sono fatti onore all’estero due componenti marchigiani della nazionale italiana e dei pizzaioli, il vissano Samuele Cerri, 28 anni, e il 32enne Giacomo Rinaldoni di Recanati che in Belgio hanno fatto assaggiare oltre mille pizze in tre giorni a piloti, staff ed accompagnatori della casa automobilistica Ferrari. I due ragazzi sono appena tornati dal Belgio, dove hanno sfornato per alcuni giorni pizza per i campioni della Ferrari.

Si è tenuto infatti nel bosco delle Ardenne, nel circuito di Formula Uno di Francorchamps, uno degli appuntamenti del Ferrari Challenge in Belgio, che riunisce centinaia e centinaia di piloti di diverse categorie per le competizioni sulle vetture della scuderia Ferrari. Non poteva mancare, come sempre, la nazionale italiana Pizzaioli che ha scelto di far scendere in campo due dei suoi più bravi componenti. I due ragazzi maceratesi sono arrivati mercoledì scorso, hanno predisposto l’occorrente poi via alle danze, una sfida a colpi di impasto e dei migliori ingredienti della gastronomia italiana. Si sono occupati del catering nel settore pizza, nelle giornate da venerdì a domenica scorsa hanno sfornato le pizze più buone, con tantissimi gusti, da quelle gourmet a quelle più classiche.

«In tanti sono venuti a degustare le nostre pizze – raccontano i due pizzaioli della nazionale italiana – dai meccanici, allo staff, ai piloti. Siamo riusciti a gestire le tantissime richieste, le nostre pizze sono andate a ruba, per noi è stata un’esperienza bellissima, molto, molto positiva, speriamo di ripeterla al più presto». Ieri con un po di malinconia hanno lasciato il Belgio e hanno fatto ritorno in Italia, dove ad attenderli ci sono le loro pizzerie a Visso e Recanati, dopo questa esperienza che ha contribuito a far conoscere le bontà italiane all’estero.