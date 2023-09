«La sicurezza di un territorio va di pari passo con la sua cura e a Macerata ci sono luoghi chiusi da mesi per problemi di incuria». David Miliozzi, consigliere comunale di Pensare Macerata, ha presentato sul tema una interrogazione sottolineando che aveva affrontato già lo stesso tema due anni fa: «Nessuna risposta concreta è stata messa in atto».

In particolare Miliozzi sottolinea esempi di luoghi, che definisce strategici e centrali, lasciati all’incuria: «Ci sono il monumento della Resistenza (una delle architetture più prestigiose del territorio) e zone adiacenti, l’edificio non terminato di via Trento risulta invaso da una vegetazione che impedisce tra l’altro il passaggio in sicurezza dei pedoni su quel tratto di strada, il parchetto di via Emanuele Filiberto è in condizioni pietose (panchine spaccate, tavolini divelti) , le stesse recinzioni del cantiere limitrofo (abbandonato a sé stesso da anni), in certi punti sono rovinate e insicure e le frazioni e le periferie lamentano problematiche di mancata cura di diversi spazi urbani (parchetti con giochi e panchine malmesse, ecc.)».

Il consigliere quindi all’amministrazione di chiarire «se sono previsti fondi ulteriori per la manutenzione ordinaria degli spazi pubblici e se sia stata messa in atto o quanto meno prevista una programmazione degli interventi atti a contrastare tempestivamente le situazioni di degrado e incuria attuali, come quelle citate, interventi atti a migliorare la qualità della vita dei cittadini e la loro sicurezza».