di Monia Orazi

San Severino in lutto per la morte di una delle sue commercianti più conosciute, Claudia Germani, il cui sorriso si è spento a 67 anni per una malattia. Dal suo negozio di viale Eustachio, che aveva voluto chiamare “Linea Germani” che ha aperto i battenti nel 1984, era diventata un punto di riferimento per tanti clienti affezionati, alla ricerca di regali o oggetti unici per la propria casa. Era una donna solare, cortese e gentile, stimata e benvoluta da tutti. Lascia la madre Paola, il marito Paolo Mandorlo, ex geometra comunale, le figlie Ludovica con cui gestiva il negozio, Elisabetta e Beatrice, i generi, le amatissime nipotine. Il funerale si terrà mercoledì pomeriggio alle 15 nella chiesa di San Domenico, la camera ardente è stata allestita nella sala del commiato Gli Angeli in via D’Alessandro.

Con queste parole la ricorda Maura, una cliente: «Non riesco a trovare le parole giuste per descrivere la donna che sei sempre stata, hai cresciuto tre donne veramente fantastiche, ogni angolo della mia casa mi ricordano di tutte voi, quelle poche volte che riuscivo a venire in negozio mi accoglievi con un sorriso grandissimo, insieme a Ludovica non ti dimenticherò mai Claudia». Con parole intense la ricorda anche Alberta: «Ciao dolcissima Claudia te ne sei andata troppo presto, solo tu sapevi trasformare un piccolo dono in un grande regalo avevi cura di ogni minimo particolare, sapevi incantare grandi e piccini con le splendide vetrine natalizie, che con Ludovica curavate ogni piccolo dettaglio. Si respirava aria di famiglia, di magia, mancherà il tuo sorriso, ora veglia sulle tue nipotine e la tua famiglia».