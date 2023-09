di Luca Patrassi

Commenti di segno positivo alla notizia anticipata ieri da Cronache Maceratesi dell’acquisto in dirittura d’arrivo da parte di Unimc della ex sede di Bankitalia, una vicenda che si avvia a soluzione a 14 anni dalla chiusura del monumentale immobile di via Matteotti. Il sindaco Sandro Parcaroli: «Siamo contenti, il nostro giudizio sull’operazione non può che essere positivo. La ex sede di Bankitalia era chiusa da tanti anni con ripercussioni negative non solo su quella zona ma su tutto il centro storico. Ora l’iniziativa di Unimc contribuirà a rilanciare il cuore della città, per quanto ci compete stiamo lavorando a fondo per attirare investimenti e per riqualificare il centro storico. Comunque un segnale molto importante quello che arriva dall’ateneo che ha avuto e continuerà ad avere tutto il nostro sostegno anche nel potenziamento dell’offerta dei servizi per gli studenti».

Soddisfazione espressa anche dal consigliere del Gruppo misto, ex Lega, Andrea Blarasin: «Anzitutto va dato atto e merito al rettore Mc Court di aver chiuso una operazione brillante a vantaggio dell’ateneo e di tutta la città. Ricordo che all’epoca della chiusura della sede di Bankitalia, nel 2009 fui l’unico politico a far sentire la protesta immaginando le conseguenze che poi negli anni si sono purtroppo manifestate e non solo per il centro storico. Bene quindi che si sia voltata pagina con un progetto di riapertura del palazzo monumentale e di rilancio della ex Bankitalia: Unimc conferma con questa grande operazione il radicamento in centro e i Comune resterà al suo fianco anche nell’individuazione e nella realizzazione di percorsi sinergici per potenziare i servizi agli studenti».

«La trattativa è ancora in corso. Aspettiamo il sì definitivo del Ministero e lasciamo il tempo necessario al Demanio per verificare la congruità del prezzo concordato». Questo il commento del rettore John McCourt sulla trattativa di acquisto della sede maceratese della Banca d’Italia.

«Avrei preferito aspettare la firma di tutte le carte prima di ufficializzare l’acquisto della ex-sede della Banca d’Italia in corso Matteotti. Preferisco comunicare con gli atti e non con gli annunci. È una trattativa ancora in corso con una delle istituzioni più prestigiose dello Stato, che sto seguendo personalmente. Con la Banca d’Italia ho avuto un dialogo molto fruttuoso e un ascolto importante. Adesso aspettiamo il sì definitivo del Ministero dell’Università e della ricerca e lasciamo il tempo necessario al Demanio per verificare la congruità del prezzo concordato. Non appena possibile poi, procederemo con la firma del contratto d’acquisto».

«Se tutto andrà per il verso giusto – prosegue il rettore – sarà un’acquisizione di grande impatto per l’Università e per la città. E’ nostra intenzione investire proprio nel cuore di Macerata, in una sede prestigiosa e con una forte attenzione alla sostenibilità, pianificando il riutilizzo di un palazzo bello, storico ma da anni fuori uso. L’operazione darà nuova linfa al centro storico e ci permetterà di raggruppare diverse attività al suo interno per una gestione più efficace. Acquistare un intero isolato di quasi 9 mila metri quadri è il segnale di un Ateneo dinamico, che guarda verso il futuro con fiducia, convinto di rafforzarsi nel territorio a beneficio delle future generazioni di studenti e della comunità tutta. Mi auguro che questo nostro gesto possa funzionare da traino per una necessaria rivitalizzazione del centro storico nei prossimi anni».