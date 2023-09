Le bancarelle del mercato a Tolentino ritornano, a partire da martedì prossimo, lungo viale Giovanni XXIII, via Ramundo e il parcheggio adiacente al campo da basket, nella zona est della città. «L’apertura di importanti cantieri in diverse vie e piazze del centro storico non consentono più l’allestimento del mercato settimanale del martedì», hanno spiegato gli assessori Flavia Giombetti e Fabiano Gobbi nel corso di una conferenza stampa in cui sono intervenuti anche l’assessora alle Politiche sociali Elena Lucaroni e il presidente del comitato di quartiere Repubblica Mauro Gesuelli.

L’amministrazione comunale infatti, sentiti gli ambulanti ha preso la decisione di spostare la sede visto che «il montaggio delle gru e l’occupazione di porzioni di suolo pubblico necessarie per effettuare i lavori di ricostruzione, vanno ad eliminare gli spazi necessari per le bancarelle e i furgoni dei commercianti – precisano -. Inoltre con il mercato vengono meno anche le vie di fuga necessarie in caso di stato di pericolo e soprattutto non ci sono più gli spazi per il passaggio dei mezzi di soccorso.

Cantieri saranno aperti in via Massi, in via Ozeri, in via Martiri di Montalto e a Palazzo Europa. Basti solo dire che attualmente in centro storico sono aperti 87 cantieri e che 28 sono in attesa delle varie autorizzazioni e 22 in attesa di decreto. Purtroppo siamo stati obbligati a fare di “necessità virtù” – proseguono – ma la ricostruzione e i tanti interventi di restauro e ricostruzione ci permetteranno di avere case più sicure e una città più bella. Ovviamente quando possibile il mercato verrà riportato nella sua sede storica».

«Per venire incontro alle esigenze dei cittadini più anziani o senza auto – ha anticipato l’assessora Lucaroni – nell’ottica di collaborazione tra assessorati, si sta predisponendo un apposito servizio navetta con i mezzi a disposizione dell’ufficio Servizi sociali per accompagnare le persone che vorranno nella zona dove è allestito il mercato settimanale che poi saranno riaccompagnate a casa. Nei prossimi giorni verranno rese note le modalità di questo particolare servizio che vuole essere di ausilio a chi si trova in difficoltà e vuole comunque frequentare il mercato. Si ricorda ai residenti di viale Giovanni XXIII, via Ramundo di non parcheggiare le auto nelle zone abitualmente utilizzate per l’allestimento del mercato settimanale del martedì, compreso il parcheggio adiacente al campo da basket».