Si chiuderà domenica a Macerata la Festa de L’unità provinciale, «tornata dopo diversi anni in una veste rinnovata, a partire dalla sua modalità di svolgimento itinerante in varie località della Provincia». Ad annunciarlo è Simone Mengoni a nome della federazione provinciale dei Giovani Democratici.

«Il tour è partito lo scorso 2 settembre a Recanati, toccando poi Potenza Picena, Urbisaglia, Macerata una prima volta, Tolentino ed ora si sposterà oggi a Civitanova alle 20 con aperi-cena e un’iniziativa sulla ludopatia al ristorante Cinciallegra, per poi terminare appunto nel capoluogo – prosegue -. La giornata conclusiva di domenica è stata affidata all’organizzazione giovanile dei Giovani Democratici, con all’opera la federazione provinciale e in primis il circolo di Macerata. Il programma della giornata prevede un primo appuntamento alle 16.15 al parcheggio Garibaldi, da dove prenderà il via la passeggiata “Dalle fonti alle abitazioni”, trekking urbano tra le fonti più antiche della città per sensibilizzare riguardo l’importanza della risorsa idrica e comprendere la travagliata situazione della gestione del servizio idrico provinciale». Ne parleranno lungo il cammino a tappe Simone Mengoni, segretario del circolo GD di Macerata, Claudio Cavallaro, tra i fondatori della giovanile provinciale e consigliere comunale a Castelraimondo, e la professoressa Francesca Testella, docente di diritto dell’ambiente e dell’energia presso Unimc.

«Ci si sposterà poi al Sasso d’Italia dove presso l’omonimo bar ci sarà la tavola rotonda conclusiva di questa Festa dell’unità su un tema molto delicato e importante di questi giorni: “I rapporti internazionali e l’Europa. Tra la guerra e il mondo di domani. Le proposte”. A partecipare ci saranno figure politiche parlamentari come l’onorevole Arturo Scotto, il senatore e tesoriere nazionale del Partito Democratico Michele Fina, l’onorevole Irene Manzi anche membro della segreteria nazionale PD. Dalla guerra e le sue difficoltà, fino alle soluzioni e il futuro per l’Unione europea e la pace, ma anche le situazioni economiche internazionali. Per finire dalle 20,15 è prevista una cena in convenzione con il Bar Sasso d’Italia in compagnia della musica della Brigata Katiuscia».

Sulla giornata Simone Mengoni afferma: «Abbiamo voluto trattare un tema molto caro e per noi fondamentale come quello dell’acqua pubblica data l’urgenza delle scelte da prendere riguardo la gestione del servizio idrico provinciale e la mancanza di chiarezza dei cittadini sull’argomento data la sua complessità burocratica. La scelta di farlo durante un trekking è stata dettata dalla volontà di dare dinamicità alla comunicazione, superando la concezione statica di conferenza per poter rendere la partecipazione attiva approfondendo la tematica durante le varie tappe del percorso. Durante questa giornata non si poteva riflettere sulla situazione Europea attuale, con un conflitto alle porte che riguarda più o meno direttamente le nostre vite e la nostra società. Ringrazio tutti gli ospiti che saranno presenti e le persone che vorranno unirsi, per concludere con noi questa Festa già molto partecipata finora. Un ringraziamento particolare della giovanile va al segretario di federazione del Partito Democratico Angelo Sciapichetti e ai circoli che hanno ospitato le varie tappe».