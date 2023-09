Luca Bizzarri, Giampaolo Morelli, Andrea Delogu e tanto altro. Si presenta con questi nomi ma anche con tanto altro dentro la nuova stagione del Politeama, sulla quale si è alzato il sipario questa mattina con la conferenza stampa di presentazione.

Musica, danza e prosa saranno le tre direttrici entro le quali si svilupperanno i 14 titoli proposti. La stagione inizia il 29 settembre con la rassegna jazz, ideata in collaborazione con l’associazione Tolentino Jazz, che vedrà sul palco musicisti di grande rilievo come Stefano Di Battista, Eleonora Strino e Francesca Tandoi, oltre a due nuove proposte dedicate a miti come Stevie Wonder e gli Steely Dan. La rassegna di prosa presenta appuntamenti con nomi di grande popolarità come quelli con l’acclamatissimo “40 e sto” di Andrea Delogu (5 novembre), “Scomode verità e 3 storie vere” di Giampaolo Morelli (13 gennaio) e “Non hanno un amico” con Luca Bizzarri (4 febbraio) ma anche la Compagnia della Rancia e la nuova produzione di Bottega Teatro Marche con Paola Giorgi e Cesare Catà. Per la danza, spazio a un protagonista molto amato dalle giovani generazioni, professionista della trasmissione “Amici”: Amilcar Moret Gonzales. Completano la stagione i quattro concerti del Master Piano Festival, sempre programmato con la consulenza artistica di Cinzia Pennesi, che ospiterà in sala maestri come il pianista Pasquale Iannone, giovani vincitori di concorsi internazionali come Denis Linnik, Sawa Kuninobu, Simone Ivaldi e un acclamato duo acustico con Francesco di Giandomenico alla chitarra e Paolo Castellani al violino.

Anche per questa stagione proseguono i progetti dedicati all’inclusività e ai giovani: infatti, nell’intento quotidiano di essere catalizzatore per le nuove generazioni, il Politeama conferma e amplia a nuove scuole lo strumento della “Friend card studenti” con una somma già disponibile per acquistare biglietti a prezzo super scontato e promuovere quindi, con la massima facilità, la partecipazione a tutti gli spettacoli della stagione. Prosegue anche il progetto “Tutti insieme a teatro”, con la possibilità per le associazioni di famiglie con figli diversamente abili, di poter assistere gratuitamente agli spettacoli del Politeama; l’iniziativa vuole creare occasioni di socialità e inclusione per i giovani diversamente abili che, insieme ai propri familiari o accompagnatori abituali, potranno vivere l’emozionante esperienza che solo lo spettacolo dal vivo può offrire. Queste attività sono state possibili grazie al contributo di Simonelli Group, azienda del territorio particolarmente vicina ai temi sociali e di inclusione.

Oltre agli spettacoli dal vivo il Politeama presenterà, nel corso della stagione, alcune rassegne cinematografiche e sarà sempre la casa della cultura aperta tutti i giorni, dal mattino con le lezioni del Liceo Coreutico, al pomeriggio con i corsi di danza, canto e recitazione del Centro Teatrale Sangallo e della scuola Sfumature Danza, con le lezioni dell’Unitre con convegni, mostre, presentazioni letterarie e diversi appuntamenti culturali: tante attività che consolidano sempre più il Politeama nel suo ruolo di hub creativo e cuore artistico del territorio. Per tutti gli appuntamenti, ma anche tutti i giorni, la Caffetteria del Politeama accoglierà il pubblico per arricchire l’esperienza di una serata unica e piacevole con l’apericena o un semplice aperitivo prima degli spettacoli, un caffè o un drink, un the o una tisana per finire la serata dopo gli eventi.

I biglietti per tutti gli spettacoli saranno in vendita al Botteghino del Politeama, dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 e da tre ore prima di ciascun spettacolo. I tagliandi, il cui costo varia dai 10 ai 25 euro in base allo spettacolo, saranno in vendita anche online al sito www.politeama.org.