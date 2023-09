Torna dal 18 al 22 settembre l’undicesima edizione della Make Sense Campaign la campagna europea di sensibilizzazione alla prevenzione dei tumori testa-collo. Il motto dell’edizione italiana, «hai la testa a posto? 1 sintomo per 3 settimane, 3 settimane per 1 vita» vuole spingere gli italiani a porre attenzione ai sintomi dei carcinomi cervico-cefalici, spesso ignorati o associati a malattie stagionali come un comune mal di gola o a un raffreddore.

«A discapito della sua estesa diffusione – si legge in una nota – non molti sanno che il carcinoma della testa e del collo è il settimo tumore più comune in Europa, con un’incidenza di circa la metà rispetto al cancro del polmone ma di due volte superiore a quello del collo dell’utero. Per tumore cervico-cefalico (o del testa-collo) si intendono tutti i tumori che si sviluppano nell’area della testa e del collo ad esclusione di occhi, orecchie, cervello ed esofago. Uno degli aspetti più problematici di questa malattia è che è difficile da identificare: si manifesta infatti con sintomi comuni, che tendiamo a ignorare o associare a malattie stagionali. Solo in Italia infatti, nel 2020, 9.900 persone hanno ricevuto una diagnosi di tumore testa-collo e 4.100 non sono sopravvissute alla malattia».

Ma quali sono i sintomi? «Senza allarmarsi troppo – prosegue la nota – perché si tratta spesso di segnali comuni a semplici patologie infiammatorie, è bene non ignorare ulcerazioni in bocca, difficoltà nella deglutizione, mal di gola o mal d’orecchio, raucedine persistente, gonfiore a livello del collo che perdurano per più di tre settimane. Gli esperti suggeriscono di tenere sempre a mente la regola 1 per 3: se presente anche solo uno di questi sintomi per tre settimane o più, è necessario rivolgersi al medico: dolore alla lingua, ulcere che non guariscono e/o macchie rosse o bianche in bocca; dolore alla gola; raucedine persistente; dolore e/o difficoltà a deglutire; gonfiore del collo; naso chiuso da un lato e/o perdita di sangue dal naso.

In occasione della campagna europea di educazione e sensibilizzazione alla diagnosi precoce dei tumori del distretto testa-collo, promossa in Italia dall’Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica (Aiocc), il personale dell’Unità di Otorinolaringoiatria e del Gruppo oncologico multidisciplinare Testa-Collo dell’Ast Macerata effettuerà visite di screening all’ospedale di Civitanova e Macerata cin questi orari:

CIVITANOVA – martedì 19 settembre nell’ambulatorio di Otorinolaringoiatria sito al primo terra dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18;

MACERATA – mercoledì 20 settembre nell’ambulatorio di Otorinolaringoiatria piano primo dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18;

L’accesso alla visita di screening sarà libero e gratuito e le visite verranno eseguite in ordine di arrivo. Basterà recarsi nelle sedi sopraelencate dove si troveranno opportune indicazioni.