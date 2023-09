Scattano i controlli sulla fauna selvatica nella zona di San Michele a San Severino, dopo alcuni incidenti stradali e diversi avvistamenti di cinghiali. La Provincia di Macerata ha messo un’ordinanza con la quale è prevista la chiusura al transito di tutti i veicoli proprio per le operazioni di verifica. Domani, dalle 6 alle 10, sarà chiuso a tutti i mezzi, ad eccezione dei residenti, dei mezzi di soccorso e dei mezzi di pubblica utilità, il tratto che va dal km 6+600, all’altezza dell’intersezione per la strada comunale per Taccoli, al km 8+700, posto all’inizio del centro urbano. La Polizia locale di San Severino e la Polizia provinciale saranno impegnate sul posto per regolamentare la viabilità e segnalare i percorsi alternativi.