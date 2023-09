di Luca Patrassi

Torna la Festa provinciale dell’Unità. Certo, i tempi cambiano ed anche l’evento in questione ha subìto gli effetti dei vari cambiamenti, però resiste e si ripropone in questo scorcio di estate 2023. Presentazione questa mattina nella sede del Pd di Macerata, presenti il segretario provinciale Angelo Sciapichetti, il vice segretario Andrea Gentli, il tesoriere Giovanni Scoccianti, il coordinatore dei Giovani Democratici Marco Belardinelli e i segretari dei circoli dem di Macerata, Potenza Picena e Tolentino, rispettivamente Ninfa Contigiani, Stefano Dall’Aglio e Matteo Pascucci. Una festa provinciale, diversi i circoli territoriali coinvolti in virtù del fatto che si tratterà di una manifestazione itinerante che toccherà Recanati, Porto Potenza, Urbisaglia, Macerata, Tolentino e Civitanova tra il due e il 17 settembre prossimi. La formula ricalca quella tradizionale: dibattito, gastronomia e musica.

Si partirà domani da Recanati. Alle 17, nell’atrio di Palazzo Venieri, dibattito su “Il Pd verso le elezioni amministrative ed europee del 2024”: partecipano la segretaria regionale Pd Chantal Bomprezzi, il segretario provinciale Angelo Sciapichetti, i parlamentari Irene Manzi e Augusto Curti, i consigliere regionale Romano Carancini e la segretaria del circoli di recanati Valentina Mordini. Alle 18.30 altro dibattito, stavolta su “Scuola, formazione, lavoro” con l’assessora comunale alle Culture Rita Soccio, il consigliere comunale Andrea Marinelli,Irene Manzi e Aldo Benfatto della Cgil. Alle 20.30 ai Giardini pubblici apertura degli stand gastronomici e alle 21.45 concerto del gruppo Smitch in blu ray. Iniziative collaterali segnalate: raccolta di firme per il salario minimo e campagna per il due per mille.

Da Recanati si passa il 6 settembre a Porto Potenza, Alle 18.45 apericena nello chalet Solero, alle 21.15, in piazza della stazione incontro su “Le politiche ambientali su scala comunale: come produrre effetti concreti?”. Previsti interventi di Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera, Chantal Bomprezzi e Mario Morgoni, candidato sindaco a Potenza Picena. Si torna nell’entroterra, 8 settembre a Urbisaglia: alle 21 in piazza Garibaldi si discute di “Sanità e territorio” con il segretario del circolo Pd di Urbisaglia Domenico Mucci, il responsabile regionale Pd per la sanità Claudio Maffei e Romano Carancini. Il 10 settembre ci si sposta a Tolentino, precisamente in piazza Togliatti: alle 16.30 il saluto del segretario del circoli di Tolentino Matteo Pascucci, poi una tavola rotonda su “La grande sfida del lavoro giovanile. Dai Neet agli inoccupati, quale sarà il nostro futuro?” a cura di Generazione Magazine. Alle 18 tavola rotonda su “Proposte per l aree interne”, partecipano i parlamentari Francesco Verducci, Stefano Cavarri, Irene Manzi e Augusto Curti e l’ex rettore di Unicam Fulvio Esposito. Alle 20 spazio a una “cena insieme” e alle 21.15 incontro con il parlamentare Nicola Zingaretti e Chantal Bomprezzi intervistati da Maurizio Blasi.

Il 9 settembre la Festa dell’Unità approderà a Macerata: si inizierà alle 15 co con gazebo informativi, attività per i bambini, confronto sulla città con i consiglieri comunali e sull’esperienza universitaria con i Giovani democratici. Alle 16 passeggiata nel parco di Villa Lauri per conoscere le specie botaniche. Alle 18 dibattito su “Il valore sociale del lavoro” con Franco Patrignani e con Ninfa Cintigiani. Alle 20 cena in collaborazione con il bar “Il Sasso” ed alle 22 conclusione in musica con Alessandra Machella. Da Macerata si arriva il 14 settembre a Civitanova: alle 20 apericena alla “Cinciallegra” in via San Michele, alle 21.30 incontro sulla ludopatia: “Dalla Regione Marche una legge che favorisce il gioco d’azzardo”, interventi del presidente della federazione italiana delle comunità terapeutiche Luciano Sqquillaci, di don Armando Zappolini e dei dem Giulio Silenzi, Francesco Micucci, Romano Carancini e Andrea Gentili. Chiusura il 17 settembre a Macerata: alle 16.15 ritrovo al parcheggio Garibaldi e partenza – con il segretario del circolo Gd di Macerata Simone Mengoni – di un trekking urbano (“dalle fonti alle abitazioni”) per comprendere la gestione del servizio idrico. Alle 18.30 al Sasso d’Italia conferenza su “I rapporto internazionali e l’Europa tra la guerra e il mondo di domani. Le proposte”, saluti di Marco Cavallaro, interventi dei parlamentari Arturo Scotto, Michele Fina e Irene Manzi, modera Marco Berardinelli. Alle 2030 “cena insieme” in collaborazione con il bar “Il Sasso” e alle 22 musica con la Brigata Katiuscia.

L’analisi del segretario provinciale Angelo Sciapichetti: «Dibattiti, trekking urbano e gastronomia: ci teniamo molto, si tratta di tornare tra la gente a parlare di temi concreti. Festa resa possibile grazie alla disponibilità dei circoli territoriali Democrat». A chiudere l’amministratore Pd Giovanni Scoccianti: «L’idea della festa dell’Unità è dovuta a un paio di considerazioni: Festa itinerante perché gravare su un solo Circolo sarebbe stato troppo gravoso per quel circolo e poi e per motivare i vari Circoli invitandoli a mettersi in gioco».