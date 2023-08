Un record poco invidiabile quello messo a segno negli ultimi mesi da Stefano Liseri. L’uomo, residente a Sambucheto di Montecassiano, segnala come, da quando il Comune di Recanati ha sostituito i vecchi autovelox a box in località Romitelli, lungo la Regina, con il nuovo sistema con palo bidirezionale le multe per eccesso di velocità siano iniziate a fioccare: ben sei da maggio a oggi.

«Percorro spesso la strada Regina da diversi anni per dirigermi a Porto Recanati, dove amo andare a fare delle camminate – spiega Liseri – in tanti anni non ho mai preso una multa, stando attendo alla velocità che era sempre sotto i 70 chilometri orari come previsto per quel tratto di strada. Da maggio mi sono arrivate sino ad ora sei multe per eccesso di velocità, tutte entro i 5 chilometri orari, detratta la tolleranza, ma mi è stato detto che alcuni hanno ricevuto in pochi giorni più di 10 multe. Mi chiedo se sia legale sostituire l’autovelox che rilevava la velocità nelle vicinanze dei cartelli con altro che invece prende quella a distanza senza adeguare in alcun modo la relativa cartellonistica».

I vecchi autovelox non funzionavano ormai da tempo e per questo l’amministrazione comunale, una volta entrati in funzione i nuovi, aveva provveduto ad adeguare il bilancio di previsione aumentando l’ipotesi di incasso da sanzioni del codice della strada per il 2023 da 350mila euro a 1,2 milioni. «Ovviamente ho pagato le multe essendo un lavoratore dipendente e non avendo il tempo per contestarle – prosegue il cittadino di Sambucheto – una situazione sintomatica dell’atteggiamento della nostra cara pubblica amministrazione, che cerca di sopperire a carenze economiche vessando i cittadini con multe effettuate con l’inganno. Sono dispiaciuto perché con questo atteggiamento non si fa altro che peggiorare quelle che sono le percezioni da parte dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione stessa. Tra l’altro non è la prima volta che il Comune di Recanati incappa in fatti analoghi, visto che qualche anno fa ci fu il caso dei tempi di passaggio troppo ristretti dall’arancione al rosso dei semafori sempre in località Romitelli».