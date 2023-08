Tre persone denunciate e una patente ritirata per guida in stato di ebbrezza. E’ il bilancio dei controlli messi in campo dai carabinieri della Compagnia di Macerata negli ultimi giorni. Impegnate sia le pattuglie del Norm, che quelle delle stazioni di competenza. In totale sono stati controllati 234 veicoli, identificate 288 persone ed eseguite diverse perquisizioni finalizzate alla ricerca di sostanze stupefacenti, anche con l’ausilio di unità cinofile del Nucleo cinofili di Pesaro. Proprio in occasione di questi controlli la sera del 24 agosto a Macerata i militari hanno fermato una 32enne ucraina, residente nella provincia di Vicenza, già note alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio. Sulla ragazza pendeva un foglio di via obbligatorio dalla città. E’ stata quindi denunciata per non aver rispettato il provvedimento e allontanata. Stessa sorte per un 26enne italiano residente in provincia, anche lui già noto alle forze dell’ordine. Anche per lui era stato emesso un foglio di via che non è stato rispettato. Da qui la denuncia.

Infine domenica a Corridonia i carabinieri hanno fermato una 26enne di Porto Recanati mentre era alla guida di una Fiat Panda. Ad insospettire i militari l’andatura dell’auto. La giovane è stata così sottoposta all’etilometro ed è risultata positiva, con tasso di 0,98 g/l, quasi doppio al limite consentito. Per lei è scattato il ritiro della patente e la denuncia.