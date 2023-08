È tutto pronto per l’ottava edizione del Trofeo Birrificio Il mastio. L’ormai tradizionale appuntamento di fine estate organizzato dall’Atletico Macerata si terrà lunedì, martedì e mercoledì prossimi, con finalissima in programma mercoledì 6 settembre. Il palcoscenico sarà ancora una volta quello di Villa Potenza, presso il campo sportivo Gironella.

Si torna al format originale con tre gironi composti da tre squadre che si sfideranno in partite da 45 minuti. Girone A in campo lunedì sera, a partire dalle 20,30: si sfideranno i padroni di casa dell’Helvia Recina, freschi di promozione in Seconda categoria, e l’Appignanese vincitrice dei playoff di prima categoria che è valso loro l’ingresso in Promozione. A seguire sarà di scena l’Urbis Salvia del quotato Mister Ferranti, una delle protagoniste dell’ultimo campionato di Prima categoria. Nel girone B martedì super derby corridoniano: di fatti il malizioso presidente Seccacini ha inserito in questo gruppo il Cska Corridonia, il San Claudio e il Corridonia rispettivamente delle categorie Seconda, Prima e Promozione ci si aspetta il tutto esaurito e tre partite dal clima rovente, ma, si spera, sportivamente corrette. Infine nel girone C l’Atletico Macerata sfiderà il Montecassiano, anch’esso promosso in Prima categoria, e l’Aurora Treia, squadra sempre protagonista in Promozione e con una super tifoseria al seguito.

Le vincenti di ogni girone si sfideranno in finale il 6 settembre. Saranno presenti gli stand del birrificio Il mastio e della crescia marchigiana La bolla.