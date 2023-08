Due giorni di grande caldo. Bollino rosso sulle Marche secondo l’ultimo bollettino emesso ieri pomeriggio dalla Protezione civile che segnala per oggi e domani il livello 3 di rischio anche su Macerata.

Oggi la temperatura percepita raggiungerà i 40° a Fabriano, Macerata e Pesaro. Domani 40° anche ad Ascoli Piceno. La persistenza delle alte temperature e dell’afa comporta anche l’allerta dei servizi sanitari e sociali. E’ “merito” dell’anticiclone Nerone che sta interessando tutta Italia. Ancora qualche giornata di calore poi si attende l’arrivo di Poppea con qualche effetto sulle temperature regionali a partire da domenica.

Nelle Marche bisognerà attendere lunedì, secondo le previsioni dell’Amap, per avere un calo netto delle temperature massime. Lunedì è previsto cielo molto nuvoloso nella mattina, irregolarità e dissolvimenti nell’arco della giornata con una temporanea ricarica della copertura nelle ore centrali-pomeridiane specie sulle zone interne. Per quanto riguarda le precipitazioni, sempre lunedì, sono previsti temporali più probabili sull’entroterra ed a nord. Intanto secondo il calcolo della temperatura media regionale, fatto sempre dall’Amap, mercoledì si è registrata una temperatura di 3,3° in più rispetto alla media. La temperatura mensile, invece, è a più o,5 gradi.

(a.p.)